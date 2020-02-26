Евросоюз готовится к эпидемии коронавируса

«Эпидемия, которая появилась в Китае, на прошлой неделе разгорелась на севере Италии, усилив опасения по поводу более масштабных, чем ожидалось, последствий для европейской и мировой экономики. <...> ЕС может увеличить государственные расходы для противодействия экономическим последствиям чрезвычайных ситуаций», — сообщает 26 февраля агентство Reuters со ссылкой на комиссара по экономическим вопросам союза Паоло Джентилони.

Европейские чиновники на специальном заседании обсудили борьбу с коронавирусом. Возможное влияние 2019-nCoV на экономику европейских стран пока невозможно предсказать.

По его словам, странам ЕС необходимо готовиться к распространению вируса и дать «скоординированный ответ». Послесловия Джентилони пока не готов оценить.

«Все государства-члены должны сообщить нам о своей готовности», — заявила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Напомним, что Италия считается самой пострадавшей страной региона, где число смертей превысило 10. Коронавирус продолжает распространяться по ЕС. 26 февраля первые случаи заражения выявили в Греции. Накануне вирус пришел в Испанию, Австрию и Хорватию.