«Самый мощный удар по бутлегерам». В Госдуме предложили уничтожать незаконный алкоголь
Комитет Госдумы ФС РФ по охране здоровья считает правильным уничтожение контрафактной алкогольной продукции.
«Любую контрафактную продукцию, особенно алкоголь, просто обязаны уничтожать. Это единственно правильный путь. У меня сомнения вызывает уничтожение продуктов питания, но уничтожение алкоголя не вызывает никаких сомнений», — рассказал 26 февраля член комитета Александр Петров в комментарии РИА «Новости».
По его словам, важным шагом для борьбы с контрафактом станет и маркировка. «Такая маркировка в России появляется, и это будет самым мощным ударом по бутлегерам», — заверил Петров.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что депутаты намерены рассмотреть законопроект об уничтожение алкоголя, который стал предметом административных нарушений.