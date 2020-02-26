«Самый мощный удар по бутлегерам». В Госдуме предложили уничтожать незаконный алкоголь

Комитет Госдумы ФС РФ по охране здоровья считает правильным уничтожение контрафактной алкогольной продукции.



«Любую контрафактную продукцию, особенно алкоголь, просто обязаны уничтожать. Это единственно правильный путь. У меня сомнения вызывает уничтожение продуктов питания, но уничтожение алкоголя не вызывает никаких сомнений», — рассказал 26 февраля член комитета Александр Петров в комментарии РИА «Новости».

По его словам, важным шагом для борьбы с контрафактом станет и маркировка. «Такая маркировка в России появляется, и это будет самым мощным ударом по бутлегерам», — заверил Петров.