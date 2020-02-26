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Бизнес

26.02.2020 15:11
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«Самый мощный удар по бутлегерам». В Госдуме предложили уничтожать незаконный алкоголь

Комитет Госдумы ФС РФ по охране здоровья считает правильным уничтожение контрафактной алкогольной продукции.

«Любую контрафактную продукцию, особенно алкоголь, просто обязаны уничтожать. Это единственно правильный путь. У меня сомнения вызывает уничтожение продуктов питания, но уничтожение алкоголя не вызывает никаких сомнений», — рассказал 26 февраля член комитета Александр Петров в комментарии РИА «Новости».

По его словам, важным шагом для борьбы с контрафактом станет и маркировка. «Такая маркировка в России появляется, и это будет самым мощным ударом по бутлегерам», — заверил Петров.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что депутаты намерены рассмотреть законопроект об уничтожение алкоголя, который стал предметом административных нарушений.

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Комментарии (9)

Pex
А раньше что отдавали в розницу?
Snaky
Так эти марки будут вместо акцизных или вместе? Если второе - это кто станет выгодоприобретателем с правом карать?
nuga
Алкоголь без маркировки подлежит уничтожению,сказал депутат. Нужно промаркировать граждан,чего уж там,всем марки наклеить и заработать ,как на чипах в шубах. А ещё маркировать деревья от вырубки,птиц,тараканов,клещей. Все что без марки -нелегально и ?
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