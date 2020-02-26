Современные кварталы: эстетика выходит на первый план

Визуальное восприятие нового дома и своего квартала, его архитектура и дизайн входят в число важнейших критериев при выборе квартиры. Передовые застройщики уделяют этой стороне не меньше внимания, чем внутренней начинке жилого комплекса и планировкам. Довольно ярко этот тренд заметен в жилых кварталах компании «Ленстройтрест».

Фото: предоставлено ГК «Ленстройтрест»

Архитектурная концепция проекта во многом зависит от локации, класса жилья, применяемых строительных материалов. Например, кварталы «Юттери» и «Янила» — это малоэтажная и среднеэтажная застройка комфорт-класса с насыщенной внутренней инфраструктурой и развитыми общественными пространствами. Планировочные решения ориентированы, в первую очередь, на семейного покупателя. Но и другая категория клиентов найдет здесь все для жизни и приятного досуга — спорта, отдыха, детских игр, общения с друзьями.

Микс идей и технологий

Жилые кварталы ГК «Ленстройтрест» — пример сочетания передовых идей и лучших зарубежных практик в сфере девелопмента со ставшими уже традиционными технологиями домостроения. К работе над своими проектами компания привлекает ведущие европейские архитектурные бюро — KCAP Architects&Planners (Нидерланды), Tovatt Architects & Planners (Швеция), Arkkitehtisuunnittelu Jukka Tikkanen Oy (Финляндия). Это сделало кварталы застройщика узнаваемыми с первого взгляда, создало индивидуальный почерк и имидж застройщика.

Кроме того, проекты «Янила», «Юттери» и «IQ Гатчина» — успешные примеры применения современной панели в комплексной застройке. Благодаря этой технологии, новые кварталы преображается — фасады становятся ярче и интереснее, а планировки более гибкими и функциональными.



Фото: предоставлено ГК «Ленстройтрест»

Как рассказал директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман, поскольку сегодня в сборном домостроении нет серийности, то каждое здание возводят по индивидуальному проекту. Это привносит разнообразие в оформление фасадов, дизайн мест общего пользования, квартирографию жилого комплекса. Помимо классических планировочных решений застройщик может предложить покупателям популярный евроформат, квартиры с террасами и гардеробными, окнами в ванной комнате и удобным зонированием.

Чтобы каждый житель чувствовал себя комфортно и жил в доме, не похожим на другой, со своей «изюминкой», каждая очередь в квартале отличается друг от друга каким-то элементом. Это может быть цветовое решение или архитектурные элементы. Например, очень эстетично и оригинально на фасадах смотрятся французские балконы или распашные балконные двери. Фасады «Юттери» отличаются большой площадью остекления, что придает зданиям «воздушность», а в сам квартал добавляет ощущение простора и свободы. При этом использование различных элементов в оформлении фасадов не нарушает единую стилистику всего проекта.

На заметку: В голландском квартале «Янила» можно приобрести эксклюзивные квартиры на первом этаже с террасой или на последнем этаже с выходом на кровлю. В финском квартале «Юттери» есть лоты с мансардами, возможность установки каминов, а также с холодными погребами для хранения продуктов. В проекте «IQ Гатчина» покупателю могут приобрести двухуровневые квартиры-пентхаусы.



Фото: предоставлено ГК «Ленстройтрест»