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26.02.2020 14:53
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Вариантов для отдыха без коронавируса все меньше. Первого заразившегося выявили в Греции

Греческий Минздрав подтвердил, что в республике зафиксировано первое заражение 2019-nCoV.

«Зараженная — 38-летняя гречанка, которая приехала из северной Италии», — сообщает 26 февраля Reuters со ссылкой на греческих чиновников.

Греция была одной из немногих стран южной Европы, которую 2019-nCoV обходил стороной. Сегодня Испания подтвердила первого заразившегося в Мадриде. Также накануне власти страны рассказали о вспышке на Канарских островах. Хорватия 26 февраля подтвердила второй случай коронавируса. Португалия зафиксировала приход 2019-nCoV еще в январе. Италия считается одной из самых пострадавших стран региона.

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Комментарии (1)

Igorius
Да, давайте еще Кипр и Болгарию впишем. Наконец-то у владельцев гостиниц в Крыму появится возможность поднять цены в 3 раза.
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