Вариантов для отдыха без коронавируса все меньше. Первого заразившегося выявили в Греции
Греческий Минздрав подтвердил, что в республике зафиксировано первое заражение 2019-nCoV.
«Зараженная — 38-летняя гречанка, которая приехала из северной Италии», — сообщает 26 февраля Reuters со ссылкой на греческих чиновников.
Греция была одной из немногих стран южной Европы, которую 2019-nCoV обходил стороной. Сегодня Испания подтвердила первого заразившегося в Мадриде. Также накануне власти страны рассказали о вспышке на Канарских островах. Хорватия 26 февраля подтвердила второй случай коронавируса. Португалия зафиксировала приход 2019-nCoV еще в январе. Италия считается одной из самых пострадавших стран региона.