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Ипотека для семей с детьми: брать или не брать
Рано или поздно каждая семья приходит к выводу: нужна квартира побольше. И единственный для большинства способ улучшить жилищные условия — это ипотека.
Решиться на финансовые обязательства, когда ресурсы ограничены и семья требует расходов, бывает непросто. Между тем, именно наличие детей может стать реальным подспорьем в выплате жилищного кредита. В статье мы расскажем, какие варианты кредитования есть для семейных покупателей, как снизить ставку и где взять деньги на первоначальный взнос.
Ставка ниже
В среднем ставка по ипотеке сегодня составляет 8,5 – 9%, но семейные покупатели могут рассчитывать на более низкий процент. Льготная ипотека рассчитана на семьи с двумя и более детьми. Воспользоваться ей могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или последующий ребенок. Программа с господдержкой предусматривает выдачу кредита и семьям, в которых есть ребенок-инвалид, рожденный до 31.12.2022, даже если других детей у родителей нет.
— Чтобы подобрать наилучший вариант, нужно сравнить ипотеку от разных банков. Сделать это самостоятельно бывает непросто, ведь условия кредитования в каждой организации имеют свои нюансы. Покупателям квартир в малоэтажных комплексах «Образцовые кварталы» помогают в этом ипотечные специалисты, — рассказывает заместитель начальника финансового отдела ГК «Центр развития» (застройщик — ООО «Терминал-Ресурс») Светлана Васильева. — Наша задача — помочь клиенту сориентироваться в предлагаемых банками программах, просчитать все возможные варианты, чтобы выбрать в итоге оптимальный.
Вместо взноса — материнский капитал
Раньше поддержку от государства в виде материнского капитала могли получить только семьи, в которых родился второй ребенок. А с 1 января 2020 года россиянам начисляется материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого ребенка — оформить документы на выплату можно уже в марте-апреле. Дополнительно к этой сумме родители будут получать 150 тысяч рублей на второго. Но и это еще не все. При рождении третьего малыша государство выделит 450 тысяч рублей, которые можно использовать на погашение ипотечного кредита семьи.
Кстати, многодетным семьям будет полезно узнать, что с 2019 года для них снижена налоговая нагрузка — имущественный налог будет снижен на кадастровую стоимость пяти квадратных метров на каждого несовершеннолетнего ребенка. Поэтому семейным покупателям стоит присмотреться к просторным квартирам. К примеру, в «Образцовых кварталах» можно подобрать жильё на любой вкус и кошелек — от компактных однокомнатных квартир до стометровых двушек или трешек. Застройщик предусмотрел в больших квартирах по два санузла, места под гардеробные, свободные планировки с возможностью объединить кухню с гостиной.
Важные нюансы
Если вы пока не попадаете под условия льготной ипотеки, но планируете пополнение в семье, решиться на кредит будет проще.
— Сегодня для семей с детьми, которые планируют купить квартиру в кредит, предусмотрены различные меры поддержки, — добавляет Светлана Васильева. — Жилые комплексы «Образцовые кварталы» строительной компании «Терминал-Ресурс» аккредитованы более чем в десяти банках, а значит, мы сможем подобрать для наших покупателей оптимальные условия кредитования и помочь в оформлении ипотеки.
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Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
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