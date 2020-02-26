Ипотека для семей с детьми: брать или не брать

Решиться на финансовые обязательства, когда ресурсы ограничены и семья требует расходов, бывает непросто. Между тем, именно наличие детей может стать реальным подспорьем в выплате жилищного кредита. В статье мы расскажем, какие варианты кредитования есть для семейных покупателей, как снизить ставку и где взять деньги на первоначальный взнос.



Ставка ниже



В среднем ставка по ипотеке сегодня составляет 8,5 – 9%, но семейные покупатели могут рассчитывать на более низкий процент. Льготная ипотека рассчитана на семьи с двумя и более детьми. Воспользоваться ей могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или последующий ребенок. Программа с господдержкой предусматривает выдачу кредита и семьям, в которых есть ребенок-инвалид, рожденный до 31.12.2022, даже если других детей у родителей нет.

— Чтобы подобрать наилучший вариант, нужно сравнить ипотеку от разных банков. Сделать это самостоятельно бывает непросто, ведь условия кредитования в каждой организации имеют свои нюансы. Покупателям квартир в малоэтажных комплексах «Образцовые кварталы» помогают в этом ипотечные специалисты, — рассказывает заместитель начальника финансового отдела ГК «Центр развития» (застройщик — ООО «Терминал-Ресурс») Светлана Васильева. — Наша задача — помочь клиенту сориентироваться в предлагаемых банками программах, просчитать все возможные варианты, чтобы выбрать в итоге оптимальный.

