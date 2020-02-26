ДТП с такси стало в полтора раза больше. Путин попросил МВД присмотреться к проблеме

Президент Владимир Путин обратил внимание Министерства внутренних дел и Минтранса на аварии с участием такси.

Их количество увеличилось в полтора раза, и президент на коллегии МВД потребовал от ведомств присмотреться к проблеме, пишет 26 февраля РИА Новости.

В Петербурге ДТП с участием такси случаются почти ежедневно. Например, на прошлой неделе спешащий водитель под шашечками столкнулся с пятью машинами на площади Восстания. Нередко таксисты идут на разбой и пристают к пассажиркам.