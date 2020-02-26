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Происшествия

26.02.2020 13:58
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ДТП с такси стало в полтора раза больше. Путин попросил МВД присмотреться к проблеме

Президент Владимир Путин обратил внимание Министерства внутренних дел и Минтранса на аварии с участием такси. 

Их количество увеличилось в полтора раза, и президент на коллегии МВД потребовал от ведомств присмотреться к проблеме, пишет 26 февраля РИА Новости. 

В Петербурге ДТП с участием такси случаются почти ежедневно. Например, на прошлой неделе спешащий водитель под шашечками столкнулся с пятью машинами на площади Восстания. Нередко таксисты идут на разбой и пристают к пассажиркам.

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Комментарии (3)

sektor7
Давно пора убрать узбеков с такси. Они не в таможенном союзе. Киргизам и армянам можно
Zas
Ага, они присмотрятся в своих интересах. Создадут один на всю страну мегаагрегатор такси с владельцем из кооператива Озеро. ДТП станет ещё больше, а отвечать будет никто.
Vahmistroff
"Путин попросил МВД присмотреться к проблеме" -- значит скоро такси подорожает...
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