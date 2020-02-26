В Петербурге сорвали похищение человека после обращения москвички в Следственный комитет
СК России рапортует о том, что следственные органы расследуют подготовку к похищению человека в Санкт-Петербурге.
«Обратилась жительница города Москвы, осуществляющая частную детективную деятельность, с заявлением о том, что на территории города Санкт-Петербурга планируется организация ее похищения, мотивом к совершению которого является ее профессиональная деятельность», — говорится 26 февраля в заявлении на сайте ведомства.
Таким методом злоумышленники якобы собирались выведать сведения о местонахождении малолетнего сына ее доверительницы, которая скрывается от отца ребенка.
Следователи выяснили, что группа людей, действительно, собирала информацию о частном детективе. В частности, они использовали GPS-трекер для фиксации ее места положения. После этого были проведены обыски по месту проживания возможных похитителей. Сейчас расследуется уголовное дело по части 1 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 126 УК РФ (приготовление к похищению человека).