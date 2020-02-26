ГИБДД будет знать, где водители резко тормозят. Но не будет знать кто

В 2022 году в России заработает система оповещения Госавтоинспекции и МВД о резком торможении водителей на автодорогах. Сведения в ведомства будут направлять уже существующие транспортные платформы автопроизводителей.
Как подчеркнул ТАСС представитель НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев, сведения будут обезличены, имя владельца транспортного средства платформа знать не будет. Данные о резком торможении планируют собирать, чтобы выявлять потенциально опасные участки дорог не только по статистике смертельных ДТП, но и на менее горьком опыте. И на основании полученной информации ГИБДД и МВД смогут принимать соответствующие меры.
Технологию для работы сервиса по сбору данных создадут к 2022 году. Полученные сведения, считает Федосеев, позволят снизить число дорожных аварий в среднем на 20–30% за год. Если компетентные органы воспользуются ими для принятия соответствующих мер безопасности, таких как ремонт дорог, снижение скорости на конкретном участке и так далее.
В 2019 году в России запустили проект платформы «Автодата» по сбору автомобильных данных, целью которого является формирование уникального в мировом масштабе массива больших данных в автомобильной сфере. Он также призван обеспечить равные конкурентные условия на авторынке и взаимодействие автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой. Для создания платформы сформировали межотраслевой консорциум «Автодата.Рус», среди учредителей которого значатся, в частности, НП «ГЛОНАСС», Минпромторг и ГК «Роскосмос».