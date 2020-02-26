ГИБДД будет знать, где водители резко тормозят. Но не будет знать кто

В 2022 году в России заработает система оповещения Госавтоинспекции и МВД о резком торможении водителей на автодорогах. Сведения в ведомства будут направлять уже существующие транспортные платформы автопроизводителей.



Как подчеркнул ТАСС представитель НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев, сведения будут обезличены, имя владельца транспортного средства платформа знать не будет. Данные о резком торможении планируют собирать, чтобы выявлять потенциально опасные участки дорог не только по статистике смертельных ДТП, но и на менее горьком опыте. И на основании полученной информации ГИБДД и МВД смогут принимать соответствующие меры.

