Зеленский подарил украинцам «День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя»

Президент Украины уже сегодня подпишет указ о «Дне сопротивления Крыма и города Севастополь российской оккупации», который будет ежегодно отмечаться в стране 26 февраля. Об этом Владимир Зеленский заявил во время выступления на форуме Age of Crimea, сообщает его пресс-служба.

«В этот день ровно шесть лет назад в Симферополе произошло самое большое собрание в поддержку целостности и единства нашего государства. Чествуя мужество и героизм всех участников митинга, сегодня мною будет подписан указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля», — сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что принадлежность Крыма Украине является аксиомой, которая не требует доказательства. «Здесь украинцы на сто процентов едины. А значит, возвращение Крыма — это бесспорная часть нашей национальной идеи, — заявил украинский президент и добавил: — Все это обязательно будет. И в этом заинтересован весь мир. Потому что полноценное окончание войны произойдет на Донбассе. А в Крыму наступит полноценный мир».



Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации на правах субъекта Федерации и города федерального значения 18 марта 2014 года, после проведения референдума. Свыше 90 процентов населения полуострова высказались за это.