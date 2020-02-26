Минфин: Кризис 2014 года подготовил Россию к удару коронавируса

Финансовая система России после кризиса 2014 года готова к шокам. В том числе от распространения коронавируса, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.



«Какие последствия для финансовой сферы могут быть (от распространения коронавируса) — нам предстоит оценить. Но мы готовы к кризису в любом случае. После 2014 года мы готовы принять все необходимые меры для стабилизации финансовой системы. Что касается финансовой стабильности, то не вижу никаких предпосылок, чтобы финансовая стабильность поколебалась из-за распространения коронавируса», — цитирует его 26 февраля ТАСС.