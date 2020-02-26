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Бизнес

26.02.2020 13:28
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Минфин: Кризис 2014 года подготовил Россию к удару коронавируса

Финансовая система России после кризиса 2014 года готова к шокам. В том числе от распространения коронавируса, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Какие последствия для финансовой сферы могут быть (от распространения коронавируса) — нам предстоит оценить. Но мы готовы к кризису в любом случае. После 2014 года мы готовы принять все необходимые меры для стабилизации финансовой системы. Что касается финансовой стабильности, то не вижу никаких предпосылок, чтобы финансовая стабильность поколебалась из-за распространения коронавируса», — цитирует его 26 февраля ТАСС.

К утру 26 февраля в Китае зарегистрировано 52 новых случая летального исхода от пневмонии, вызываемой коронавирусом COVID-19. Всего с декабря в КНР погибли уже 2715 человек, зарегистрировано 78064 случая заболевания. 

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Комментарии (3)

Snaky
Ух ты! Рупь опять 36 рублей? :))
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