Историка Соколова теперь обвиняют в незаконном хранении оружия. Обрез следствию он выдал сам
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов стал фигурантом дела по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия».
«Это обычный процессуальный ход событий. <...> И перепредъявление обвинения является результатом проведённых следственных действий и экспертиз», — заявил 26 февраля его адвокат Александр Почуев в своем пресс-чате в WhatsApp
По его словам, историк добровольно передал следователям нелегальный мелкокалиберный обрез и патроны. «Хотя вполне логично, с точки зрения холодного расчёта, было его сокрыть», — добавил Почуев.
В ноябре 2019 года расчлененное тело аспирантки СПбГУ нашли в реке Мойке. По версии следствия, 63-летний историк после ссоры с 24-летней возлюбленной попытался ее задушить, после чего взял обрез малокалиберной винтовки и несколько раз выстрелил ей в голову. Ночью Соколов вынес части тела из своей квартиры и утопил их. Эксперты признали фигуранта психически здоровым и не нашли у него аффективных расстройств.