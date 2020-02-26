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Происшествия

26.02.2020 12:58
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Историка Соколова теперь обвиняют в незаконном хранении оружия. Обрез следствию он выдал сам

Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов стал фигурантом дела по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия».

«Это обычный процессуальный ход событий. <...> И перепредъявление обвинения является результатом проведённых следственных действий и экспертиз», — заявил 26 февраля его адвокат Александр Почуев в своем пресс-чате в WhatsApp

По его словам, историк добровольно передал следователям нелегальный мелкокалиберный обрез и патроны. «Хотя вполне логично, с точки зрения холодного расчёта, было его сокрыть», — добавил Почуев.

В ноябре 2019 года расчлененное тело аспирантки СПбГУ нашли в реке Мойке. По версии следствия, 63-летний историк после ссоры с 24-летней возлюбленной попытался ее задушить, после чего взял обрез малокалиберной винтовки и несколько раз выстрелил ей в голову. Ночью Соколов вынес части тела из своей квартиры и утопил их. Эксперты признали фигуранта психически здоровым и не нашли у него аффективных расстройств.

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