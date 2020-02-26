Урок алгебры в Ульяновске закончился нападением с ножом на учительницу
Следственный комитет РФ рассказал о возбуждении уголовного дела после нападения на педагога, в котором подозревается 15-летний ученик. Губернатор назвал случившееся «вопиющим происшествием» и взял дело под свой контроль.
«Около 10 часов 26 февраля 2020 года 15-летний ученик школы нанес кухонным ножом проникающее ранение в область живота учительнице», — сообщает 26 февраля СК РФ.
Следователи пока не знают, что стало причиной такого поведения ученика. Ведомство возбудило дело по части 3 статьи 30, пункту «и» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на своей странице в Facebook написал, что произошло «вопиющее происшествие». Он отметил, что взял дело под личный контроль. Морозов также подчеркнул, что региональное министерство образования и администрация города «очень подробно разберут» случившееся. Губернатор заверил, что медики окажут всю необходимую помощь пострадавшей.
Местные СМИ уточняют, что нападение произошло на уроке алгебры и геометрии.
С места ЧП школьник скрылся, однако был задержан у себя дома.