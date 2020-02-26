ГК «ПСК»: апартаменты являются новым инвестиционным активом

По данным Knight Frank, катализатором развития рынка стал сегмент сервисных апартаментов с предложением программ доходности. Их доля в общем объёме предложения в 2019 году составила 81%. В то же время доли рекреационных и несервисных апартаментов постепенно снижаются: уменьшение за год на 8 и 4 процентных пункта соответственно. Иными словами, 4 из 5 предложений апартаментов в Петербурге являются инвестиционным продуктом.



Самым крупным комплексом сервисных апартаментов в Петербурге стал START рядом с метро «Парнас». Он же стал и самым доступным — стоимость апартаментов на данный момент от 1,6 млн рублей. Сочетание локации, стоимости квадратного метра и программ доходности делает этот апарт-комплекс одним из самых перспективных для инвестиций.



— Популярность сервисных апартаментов объясняется сочетанием преимуществ недвижимости и банковских вкладов. Покупателям интересна именно возможность вложить средства с последующим ежемесячным получением дохода от аренды, — объясняют аналитики ГК «ПСК». — Но в отличие от сдачи в аренду квартиры, у собственника апартаментов не возникает дополнительных забот. Все связанные с этим процессы выполняет управляющая компания.



Как известно, деньги должны работать. И если старый инструментарий больше не обеспечивает эффективность, значит пора начинать пользоваться новым. А именно — инвестировать в сферу услуг, к которой относятся сервисные апартаменты. Покупка апартаментов становится реальной альтернативой вкладам в банке.



Ещё одно ключевое отличие апартаментов в возможности профинансировать покупку с помощью ипотеки. Брать кредит, чтобы положить деньги в банк или купить облигации, очевидно, бессмысленно. Но недвижимость – это физический актив и здесь такая схема оправдана.



Но и это ещё не всё. Даже очень привлекательная сумма в 1,6 млн руб. не исключает возникновения мысли «а можно ли ещё дешевле?». Можно. В феврале ГК «ПСК» запустила программу долевого владения недвижимостью в комплексе START. Инвестор может приобрести долю стоимостью 500 тыс. руб. и стать полноценным совладельцем недвижимости. При этом право перепродажи и передачи доли по наследству сохраняется без каких-либо ограничений.



— Инвестиционная привлекательность апартаментов становится одним из ключевых мотивов приобретения такой недвижимости, и мы учли это первыми. Поэтому START единственный в Петербурге апарт-комплекс, в котором есть все возможные форматы покупки: целиком, по долям, единовременным платежом, в рассрочку от застройщика и ипотеку, — резюмируют в ГК «ПСК».



START — 20-этажный апарт-комплекс, строящийся в 800 м от ст. м. «Парнас». На первом этаже расположены собственный фитнес-центр с бассейном, супермаркет, салон красоты, кафе, рестораны, конференц-зал и коворкинг. В каждой секции предусмотрен вестибюль с зоной ресепшн. Все три секции строятся одновременно, завершение строительства запланировано на декабрь 2021 года.



Подробности о доходных программах, планировках, способах покупки и ипотеке — в офисе продаж напротив метро «Парнас» и по телефону: (812) 640-38-38.



*По данным Knight Frank



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Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

