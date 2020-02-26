«Дубинкой просто так никто не молотит». Путин прокомментировал действия «ранимых и трепетных» силовиков на митингах

Автор спецпроекта «Первые лица» Андрей Ванденко призвал главу государства посмотреть видео, где якобы «дубинкой молотят», а также бьют «женщине под рёбра». Путин в ответ предположил, что речь может идти о так называемых несанкционированных акциях протеста.

«А дубинкой просто так никто не молотит», — заявил президент 26 февраля во время интервью для ТАСС.

По его словам, некоторые поступки протестующих вызваны желанием «спровоцировать действия силовых структур». При этом глава государства уверен, что всем нарушениям на митингах нужно давать отпор в рамках закона. «Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. Нельзя этого допускать, нельзя распускаться», — уточнил свою позицию глава государства.

На замечание Ванденко о «ранимости» силовиков Путин парировал: «они и ранимые, и трепетные». При этом он подчеркнул, что эти люди выполняют свой долг, а в случае необходимости «под пули пойдут».

Также Путин призвал оппозицию не только ругать власть, но также предъявить и «позитивную программу».