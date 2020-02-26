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Общество

26.02.2020 11:58
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«Дубинкой просто так никто не молотит». Путин прокомментировал действия «ранимых и трепетных» силовиков на митингах

Владимир Путин изложил свое видение применения силы во время протестных акций, призвав оппозицию предъявить позитивную повестку.

«А дубинкой просто так никто не молотит», — заявил президент 26 февраля во время интервью для ТАСС.

Автор спецпроекта «Первые лица» Андрей Ванденко призвал главу государства посмотреть видео, где якобы «дубинкой молотят», а также бьют «женщине под рёбра». Путин в ответ предположил, что речь может идти о так называемых несанкционированных акциях протеста.

«Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения», — посоветовал Владимир Путин.

По его словам, некоторые поступки протестующих вызваны желанием «спровоцировать действия силовых структур». При этом глава государства уверен, что всем нарушениям на митингах нужно давать отпор в рамках закона. «Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. Нельзя этого допускать, нельзя распускаться», — уточнил свою позицию глава государства.

На замечание Ванденко о «ранимости» силовиков Путин парировал: «они и ранимые, и трепетные». При этом он подчеркнул, что эти люди выполняют свой долг, а в случае необходимости «под пули пойдут».

Также Путин призвал оппозицию не только ругать власть, но также предъявить и «позитивную программу».

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Комментарии (12)

Stiff_21
А кого то интересует его видение? Так и пусть его оставит при себе.
voroshilov37
Такую попозицию,как у нас,не надо дубинками колотить.Их сразу вешать и расстреливать трЭба.Без малейшей пощады.
RemyMartin
ГОРДИТЬСЯ НАДО БЕРКУТАМИ НАШИМИ!!!!! У них еще так много впереди героического.
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