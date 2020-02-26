«Дубинкой просто так никто не молотит». Путин прокомментировал действия «ранимых и трепетных» силовиков на митингах
Владимир Путин изложил свое видение применения силы во время протестных акций, призвав оппозицию предъявить позитивную повестку.
«А дубинкой просто так никто не молотит», — заявил президент 26 февраля во время интервью для ТАСС.
Автор спецпроекта «Первые лица» Андрей Ванденко призвал главу государства посмотреть видео, где якобы «дубинкой молотят», а также бьют «женщине под рёбра». Путин в ответ предположил, что речь может идти о так называемых несанкционированных акциях протеста.
«Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения», — посоветовал Владимир Путин.
По его словам, некоторые поступки протестующих вызваны желанием «спровоцировать действия силовых структур». При этом глава государства уверен, что всем нарушениям на митингах нужно давать отпор в рамках закона. «Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. Нельзя этого допускать, нельзя распускаться», — уточнил свою позицию глава государства.
На замечание Ванденко о «ранимости» силовиков Путин парировал: «они и ранимые, и трепетные». При этом он подчеркнул, что эти люди выполняют свой долг, а в случае необходимости «под пули пойдут».
Также Путин призвал оппозицию не только ругать власть, но также предъявить и «позитивную программу».