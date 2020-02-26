Видеосвязь с родиной помогла ревнивцу признаться в братоубийстве повара из Петербурга

Как стало известно «Фонтанке» 26 февраля, в сентябре этого года после исчезновения повара из ресторана «Марчелис» на Московском проспекте Петербурга полицейские начали искать двух его земляков, которые скоропостижно уехали обратно в Таджикистан. Еще тогда их стали ждать в Петербурге.

Двоюродный брат 23-летнего Сайфуддина Пирумшоева признался в убийстве не сразу. Сначала была версия про встречу со злыми парнями из Киргизии. Все же, после видеозвонка на родину, где посредниками стали полицейские Таджикистана, воспоминания изменились.

Когда двоюродный брат пропавшего вернулся в Россию, его встретил уголовный розыск. Он рассказал историю про этническую «стрелку» с ребятами из Киргизии, их вероломство, после которого его родственник погиб. Также объяснил и тайные похороны, на которые он вынужден был пойти, чтобы его самого не заподозрили в убийстве. Правда, не смог припомнить, где теперь искать могилу.

Оперативников заинтересовал второй участник траурной церемонии. Отзывчивые коллеги из полиции Таджикистана нашли его у себя на территории и подключили к уголовному розыску Петербурга по видеосвязи. А он через камеру телефона вывел петербургских детективов на последнее пристанище повара. Памятником ему и ориентиром стала автошина.

После новостей про откопанное тело брата версия о враждебном племени распалась. Задержанный признался, что убил брата за измену с его женой.

Напомним, что тело Пирумшоева нашли накануне, 25 февраля, в лесном массиве в двух сотнях метров от дома на Софийской, 113. По подозрению задержан двоюродный брат пропавшего из Таджикистана Шерназар Назаров. Предположительно, для расправы он воспользовался черенком лопаты.