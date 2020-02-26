Единороссы опровергли слухи о ребрендинге

Замсекретаря генерального совета «Единой России» заверил, что сообщения об изменениях в названии или структуре политической силы не соответствуют действительности.



«Это чьи-то фантазии. Мое твердое убеждение, что абсолютно беспочвенно это все», — цитирует 26 февраля Сергея Перминова ТАСС.

По его словам, в партии даже не обсуждали ребрендинг или слияние с Общероссийским народным фронтом. «Для нас это такая же новость, как и для вас», — резюмировал Перминов.

Ранее издание «Медуза» сообщило о том, что в планах у единороссов масштабные изменения, среди которых новое имя и объединение с другими политическими силами.