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Власть

26.02.2020 11:29
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Единороссы опровергли слухи о ребрендинге

Замсекретаря генерального совета «Единой России» заверил, что сообщения об изменениях в названии или структуре политической силы не соответствуют действительности.

«Это чьи-то фантазии. Мое твердое убеждение, что абсолютно беспочвенно это все», — цитирует 26 февраля Сергея Перминова ТАСС.

По его словам, в партии даже не обсуждали ребрендинг или слияние с Общероссийским народным фронтом. «Для нас это такая же новость, как и для вас», — резюмировал Перминов.

Ранее издание «Медуза» сообщило о том, что в планах у единороссов масштабные изменения, среди которых новое имя и объединение с другими политическими силами.

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Комментарии (3)

а вы, друзья , как ни садитесь
всё в музыканты не годитесь ))))
(с)
Obseerv
Участники этой партии для начала пусть выйдут из тени - раньше членов КПСС я знал в лицо, а эти в основном хранят тайком свои партийные билеты, и втихую пользуются ресурсами партии и страны! А если что - тут же переметнутся к кому угодно, наплевав на устав предыдущей партии! Это основная причина, по которой эта группа людей не вызывает у меня доверия!
Snaky
Вот так вот всё бросили и побежали верить напёрсточникам-переросткам. :)))
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