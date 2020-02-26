«Хотите, чтобы выбивали показания?» Путин рассказал о том, как идет расследование по делу журналиста Ивана Голунова

Голунова задержали в Москве 6 июня. По утверждениям полиции, у журналиста в рюкзаке нашли наркотики, а дома целую лабораторию. Фотографии, подтверждавшие последний тезис, оказались не из квартиры Голунова. Впоследствии, после широкого общественного резонанса, ГУ МВД Москвы признало, что не может доказать принадлежность найденного журналисту.

«Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан. Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или бы получали естественным путём в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее. Это требует времени. Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка», — заявил президент.

Президент прокомментировал ход дела, возбужденного в отношении полицейских, задержавших журналиста «Медузы» и «нашедших» у него наркотики, в рамках программы ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Он, в свою очередь, подал заявление в СК, а затем и ФСБ о неправомерном задержании, избиении и подкидывании наркотиков.



В итоге постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков. Также были уволены бывший глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы полковник Андрей Щиров, старший оперуполномоченный этого же отдела Денис Коновалов, оперативники Роман Феофанов и Максимов Уметбаев.



Однако до пресс-конференции Путина в 2019 году дело возбуждено не было. Как только президент, отвечая на вопрос о перспективах дела Голунова, сказал, что и дело возбуждено, и фигуранты есть, стало известно, что оно было возбуждено сутками ранее. Сейчас в рамках уголовного дела задержаны пять экс-полицейских.

