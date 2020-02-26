Необычные пробки в Петербурге: в Купчино автобусная очередь растянулась на сотни метров
Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 26 февраля составила 5 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера и чем обычно, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
Наиболее загруженными магистралями утром стали проспект Стачек в центр (7 баллов), Витебский проспект в центр (7 баллов), проспект Культуры — Тихорецкий проспект в центр (7 баллов). На Приморском проспекте в центр было на 2 балла свободнее обычного — 4 балла. Крупнейшая пробка недотянула и до 5 километров, вот «пробочный» список:
- 8:37, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 1 час 10 минут.
- 8:46, Витебский проспект, Воздухоплавательная улица, 4,2 км, от Бассейной улицы до Лиговского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.
- 9:07, Планерная улица, 3,7 км, от Планерной улицы дом № 49 до Приморского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 40 минут.
- 8:31, Колтушское шоссе, 3,6 км, от перекрёстка с Воейковским шоссе до посёлка Разметелево. Пробка продержалась 1 час 20 минут.
- 7:40, Колтушское шоссе, 3,6 км, от Центральной улицы до КАД. Пробка продержалась 1 час 40 минут.
Необычная пробка — автобусная — образовалась утром на Малой Балканской улице в Купчино. На фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что встали больше десяти автобусов. Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс», движение общественного транспорта по Малой Балканской было приостановлено с 7:06 до 8:10 из-за стороннего ДТП.
Ещё один пример нестандартного коллапса — суперлокального — продемонстрировали два водителя, стукнувшиеся во дворе дома 29 по Институтскому проспекту. Выезд со двора они перекрыли. На фото в «ДТП и ЧП» видно даже тем, кому было не проехать.