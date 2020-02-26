Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 26 февраля составила 5 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера и чем обычно, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».



Наиболее загруженными магистралями утром стали проспект Стачек в центр (7 баллов), Витебский проспект в центр (7 баллов), проспект Культуры — Тихорецкий проспект в центр (7 баллов). На Приморском проспекте в центр было на 2 балла свободнее обычного — 4 балла. Крупнейшая пробка недотянула и до 5 километров, вот «пробочный» список: