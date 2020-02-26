В Петербурге задержан подозреваемый в интиме со школьницей водитель такси

По подозрению в сексуальной близости со школьницей задержан таксист в Петербурге. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 26 февраля.



Водителя оперативники встретили накануне на улице Уральской. Возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). 28-летний мужчина приехал в Петербург из Таджикистана.

Накануне в полицию обратилась 35-летняя жительница деревни Старая и рассказала о ночных поездках на такси по Всеволожскому району её 15-летней дочери. По версии матери, интим с таксистом Uber стал расплатой за проезд.