FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
64.92р70.46р

Происшествия

26.02.2020 11:19
4
Печать

В Петербурге задержан подозреваемый в интиме со школьницей водитель такси

По подозрению в сексуальной близости со школьницей задержан таксист в Петербурге. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 26 февраля.

Водителя оперативники встретили накануне на улице Уральской. Возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). 28-летний мужчина приехал в Петербург из Таджикистана.

Накануне в полицию обратилась 35-летняя жительница деревни Старая и рассказала о ночных поездках на такси по Всеволожскому району её 15-летней дочери. По версии матери, интим с таксистом Uber стал расплатой за проезд.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

водилу -таджика понять можно - попутался немного : у них в таджикистане 15-16-ти летние девки уже поголовно замужние а если в 18 лет незамужем - уже никому не нужная старая дева. а к 20 у каждой по 2-3- ребенка имеется .
а зачем эта кобыла в час ночи по деревням слонялась ?наверное вздыхала и стихи читала при луне ))) если в ее случае экспертизой все наслоения чужеродного эпителия и белка на слизистых по полочкам разложить то окажется что до часа ночи на "девочке" стадо таджиков потопталось. ну по крайней мере рота солдат )
Const_5e4d91dbf2576
Надо сначала с мамы спросить , какого хрена ее 15 летняя дочь разъезжает на такси по району в ночи ? Мама наверно в это время тоже развлекалась. А чупачупсу надо кутачок укоротить, хотя что с них взять, это надо других спрашивать какого их всех сюда пускают! Их уже 10% от нас , думайте .
Причем здесь нерусский или русский? Соображать любой человек должен, с кем миловаться .
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний