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Общество

26.02.2020 10:33
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У креативного консультанта Третьяковской галереи Алены Долецкой пропала хаски

Одна из трех хаски экс-главреда российского Vogue пропала «после загула». Долецкая после самостоятельных поисков в окрестностях Троицка Московской области просит помощи.

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ВНИМАНИЕ. Дорогие все, ТОЛЬКО для реальной помощи (без соплей и сочувствий). Сегодня ночью #принцессаБиБи с двумя нашими мальчиками #huskycharlesdoletsky #huskyguydoletsky отправилась в загул. Мальчики вернулись, она нет. Район поисков - Троицк, Ватутинки. Красный ошейник без жетона, КТО МОЖЕТ КИНУТЬ В ЛЮБЫЕ группы ПОТЕРЯШЕК, прошу. 🙏🏻 откликается на Биби. Очень приветлива и ласкова. Ну вдруг. Спасибо @neitful Все телефоны в сториз.

Публикация от Aliona Doletskaya (@alionadol)

«Сегодня ночью #принцессаБиБи с двумя нашими мальчиками #huskycharlesdoletsky #huskyguydoletsky отправилась в загул. Мальчики вернулись, она нет», — написала в своем instagram Долецкая вечером 25 февраля.

По её словам, собака пропала в районе Ватутинок под Троицком, где у Долецкой дом.

«Красный ошейник без жетона. Откликается на Биби. Очень приветлива и ласкова. Ну вдруг», — не теряет надежды журналистка.

Долецкая известна не только своим журнальным прошлым и креативным настоящим (помимо должности в Третьяковке, она владелица собственного креативного агентства), но и как собачница. Биби — представительница уже третьего поколение хаски, живущих у нее.

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Комментарии (1)

RemyMartin
У кого еще за сутки пропали собаки?
Давайте статьи писать на фонтани про каждую.
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