У креативного консультанта Третьяковской галереи Алены Долецкой пропала хаски

Одна из трех хаски экс-главреда российского Vogue пропала «после загула». Долецкая после самостоятельных поисков в окрестностях Троицка Московской области просит помощи.

Публикация от Aliona Doletskaya (@alionadol) 25 Фев 2020 в 4:59 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram

«Сегодня ночью #принцессаБиБи с двумя нашими мальчиками #huskycharlesdoletsky #huskyguydoletsky отправилась в загул. Мальчики вернулись, она нет», — написала в своем instagram Долецкая вечером 25 февраля.



По её словам, собака пропала в районе Ватутинок под Троицком, где у Долецкой дом.



«Красный ошейник без жетона. Откликается на Биби. Очень приветлива и ласкова. Ну вдруг», — не теряет надежды журналистка.

