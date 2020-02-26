У креативного консультанта Третьяковской галереи Алены Долецкой пропала хаски
Одна из трех хаски экс-главреда российского Vogue пропала «после загула». Долецкая после самостоятельных поисков в окрестностях Троицка Московской области просит помощи.
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ВНИМАНИЕ. Дорогие все, ТОЛЬКО для реальной помощи (без соплей и сочувствий). Сегодня ночью #принцессаБиБи с двумя нашими мальчиками #huskycharlesdoletsky #huskyguydoletsky отправилась в загул. Мальчики вернулись, она нет. Район поисков - Троицк, Ватутинки. Красный ошейник без жетона, КТО МОЖЕТ КИНУТЬ В ЛЮБЫЕ группы ПОТЕРЯШЕК, прошу. 🙏🏻 откликается на Биби. Очень приветлива и ласкова. Ну вдруг. Спасибо @neitful Все телефоны в сториз.
«Сегодня ночью #принцессаБиБи с двумя нашими мальчиками #huskycharlesdoletsky #huskyguydoletsky отправилась в загул. Мальчики вернулись, она нет», — написала в своем instagram Долецкая вечером 25 февраля.
По её словам, собака пропала в районе Ватутинок под Троицком, где у Долецкой дом.
«Красный ошейник без жетона. Откликается на Биби. Очень приветлива и ласкова. Ну вдруг», — не теряет надежды журналистка.
Долецкая известна не только своим журнальным прошлым и креативным настоящим (помимо должности в Третьяковке, она владелица собственного креативного агентства), но и как собачница. Биби — представительница уже третьего поколение хаски, живущих у нее.