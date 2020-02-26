Два подростка через Интернет планировали нападение на школу в Саратове. Теперь ими занимается ФСБ

Федеральная служба безопасности рапортовала о задержании двух 14-летних тинейджеров, которые якобы готовили атаку на учебное заведение в родном городе на Волге.



«Организаторами пресеченного нападения являются два гражданина РФ 2005 года рождения, состоявшие в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида», — цитирует 26 февраля заявление Центра общественных связей ФСБ РФ ТАСС.



Молодых людей задержали на территории местного заброшенного бомбоубежища. Там же они оборудовали тайник, где прятали обрез охотничьего ружья. Также школьники собирались сделать зажигательные смеси, информацию о которых почерпнули в Интернете.

