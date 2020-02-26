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26.02.2020 10:07
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Уволены руководители врачей, которые устроили застолье, пока больные дети ждали в коридоре

После публикации в соцсетях и СМИ видео, на котором врачи в рабочее время угощаются и выбирают духи, уволено их руководство. Об этом РБК сообщил поздно вечером 25 февраля со ссылкой на пресс-службу минздрава Кабардино-Балкарии, где произошёл инцидент. 

Такое «совершенно неприемлемо», отметили в министерстве. По решению министерства здравоохранения КБР был расторгнут трудовой договор с руководителем Центральной районной больницы Терского района, уволена и заведующая педиатрическим отделением, где было сделано видео. «Остальные сотрудницы отделения получили выговоры с занесением в личное дело», — рассказали в пресс-службе минздрава.

В выходные, напомним, местная жительница выложила в соцсетях видео, снятое в педиатрическом отделении больничной поликлиники. Родители с больными детьми пришли на приём, и после долгого ожидания одна из матерей заглянула в кабинет к медикам. Они обедали в рабочее время, на столе была бутылка, похожая на шампанское. После разговора с врачами женщина отправилась к заведующей и выяснила, что та занята выбором парфюмерии.

Похожий скандал с отдыхом медицинских работников разразился в Петербурге на прошлой неделе. «Фонтанка» опубликовала видео из городского бюро судебно-медицинских экспертиз, на котором работников моргов поздравляет профессиональная стриптизёрша. 24 февраля стало известно, что заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз на время проверки снят с руководящей должности, заявления об увольнении по собственному желанию написали мать и дочь, работавшие там медсестрой и медицинским регистратором.

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Комментарии (1)

RemyMartin
Гуляют эскулапы, им же можно, они мало получают и много работают. А еще их насильно заставляют в медицине работать. Понять, простить, наградить, пациентов заставить извиняться в письменной форме.
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