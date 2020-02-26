Уволены руководители врачей, которые устроили застолье, пока больные дети ждали в коридоре

После публикации в соцсетях и СМИ видео, на котором врачи в рабочее время угощаются и выбирают духи, уволено их руководство. Об этом РБК сообщил поздно вечером 25 февраля со ссылкой на пресс-службу минздрава Кабардино-Балкарии, где произошёл инцидент.

Такое «совершенно неприемлемо», отметили в министерстве. По решению министерства здравоохранения КБР был расторгнут трудовой договор с руководителем Центральной районной больницы Терского района, уволена и заведующая педиатрическим отделением, где было сделано видео. «Остальные сотрудницы отделения получили выговоры с занесением в личное дело», — рассказали в пресс-службе минздрава.

