«Я повисла на дверях машины, и они поехали». Девушка на Land Cruiser дала бой трём налётчикам в Петербурге

Трое налётчиков неудачно поохотились за дамской сумочкой в Выборгском районе Петербурга. Жертву выбрали из статусного автомобиля, но девушка оказалась с характером и намертво вцепилась в обидчиков, хотя знала, что кошелёк её пуст.

Как стало известно «Фонтанке» 26 февраля, накануне днём на парковке у 65 дома на Лесном проспекте трое мужчин попытались украсть сумочку из Toyota Land Cruiser. Однако 28-летняя собственница автомобиля дала отпор и заставила преследователей ретироваться.

Татьяна рассказала «Фонтанке», что «Мазду» и Киа» заприметила ещё на въезде на парковку к банку. Автомобили подрезали её «Тойоту», горожанка заподозрила автоподставу. В банке Татьяна положила деньги на счёт и на парковку вернулась уже с пустой сумочкой. Однако мужчины из «Мазды» и «Киа» этого не знали. Один из них подошёл к горожанке и поинтересовался, как проехать на площадь Мужества. Пока Татьяна советовала воспользоваться навигатором, пассажирская дверь её внедорожника открылась и чужая рука схватила сумку.

