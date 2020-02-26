«Я повисла на дверях машины, и они поехали». Девушка на Land Cruiser дала бой трём налётчикам в Петербурге
Трое налётчиков неудачно поохотились за дамской сумочкой в Выборгском районе Петербурга. Жертву выбрали из статусного автомобиля, но девушка оказалась с характером и намертво вцепилась в обидчиков, хотя знала, что кошелёк её пуст.
Как стало известно «Фонтанке» 26 февраля, накануне днём на парковке у 65 дома на Лесном проспекте трое мужчин попытались украсть сумочку из Toyota Land Cruiser. Однако 28-летняя собственница автомобиля дала отпор и заставила преследователей ретироваться.
Татьяна рассказала «Фонтанке», что «Мазду» и Киа» заприметила ещё на въезде на парковку к банку. Автомобили подрезали её «Тойоту», горожанка заподозрила автоподставу. В банке Татьяна положила деньги на счёт и на парковку вернулась уже с пустой сумочкой. Однако мужчины из «Мазды» и «Киа» этого не знали. Один из них подошёл к горожанке и поинтересовался, как проехать на площадь Мужества. Пока Татьяна советовала воспользоваться навигатором, пассажирская дверь её внедорожника открылась и чужая рука схватила сумку.
«Я тут же выскочила, начала свистеть, чтобы привлечь внимание остальных людей, потому что народу было вокруг очень много. Догнала этого мужчину, он успел запрыгнуть в машину, я за него схватилась. Он стал двери закрывать. Я повисла на дверях машины, и они поехали. Проехали по тротуару мимо банка и поняли, что я не слезу», — вспоминает горожанка.
Налётчики выкинули сумочку из автомобиля, освободили руку Татьяны и скрылись. На место вызвали скорую и полицейских. У пострадавшей диагностировали сильный ушиб.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж). Полицейскими предпринимаются все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленников», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.