«Местью» за уход России с Евровидения назвал Андрей Данилко (Верка Сердючка) провал певца с Украины Melovin на конкурсе

Наказанием за скандал с Россией стала низкая оценка от профессионального жюри на Евровидении-2018 певцу, представлявшему Украину. Такое мнение выразил 26 февраля в интервью «Люкс ФМ» певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки.



«По зрительским голосованиям он седьмой, то есть он в десятке. Какое там жюри решает — мы это видим? Не видим. Тем более что был такой вариант, что специально наказали Украину: не дали ни одного балла, потому что был скандал с Россией, когда они не приехали и не было трансляции, это очень большие деньги», — сказал он.

