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Общество

26.02.2020 09:19
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«Местью» за уход России с Евровидения назвал Андрей Данилко (Верка Сердючка) провал певца с Украины Melovin на конкурсе

Наказанием за скандал с Россией стала низкая оценка от профессионального жюри на Евровидении-2018 певцу, представлявшему Украину. Такое мнение выразил 26 февраля в интервью «Люкс ФМ» певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки.

«По зрительским голосованиям он седьмой, то есть он в десятке. Какое там жюри решает — мы это видим? Не видим. Тем более что был такой вариант, что специально наказали Украину: не дали ни одного балла, потому что был скандал с Россией, когда они не приехали и не было трансляции, это очень большие деньги», — сказал он.

При этом на исполнителя вылилось «столько гадостей», что Данилко, по его словам, пришлось давать ему успокоительное перед выступлением в финале конкурса.

Скандал с Россией развернулся после того, как в Киев отказались пропускать представительницу страны Юлию Самойлову. СБУ запретила ей въезд на Украину из-за посещений Крыма. После этого Первый канал отказался от трансляции международного конкурса.

Melovin в финале Евровидения-2018 занял 17 место, получив 11 баллов от жюри и 119 баллов от зрителей.

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