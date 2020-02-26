В России ограничат рост цен на лекарства и медизделия в периоды опасных эпидемий

Регулировать цены на определенные виды препаратов и медицинские изделия при повышении в моменты серьезных эпидемий предложили в Госдуме депутаты от «Единой России».



Как сообщают 26 февраля «Ведомости» со ссылкой на зампредседателя фракции в нижней палате Андрея Исаева, поправки в закон об основах охраны здоровья граждан внесут в кабинет министров уже на этой неделе, 28-го числа.



По задумке законодателей, ограничивать стоимость ряда медикаментов будут постановления правительства. Список лекарств хотят составлять в каждом конкретном случае на срок не более чем 90 дней. Меры не касаются сезонных эпидемий гриппа, речь идет о ситуациях, серьезно угрожающих обществу. В роли регулятора выступит Федеральная антимонопольная служба.

