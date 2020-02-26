FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -2
64.92р70.46р

Общество

26.02.2020 08:37
0
Печать

В России ограничат рост цен на лекарства и медизделия в периоды опасных эпидемий

Регулировать цены на определенные виды препаратов и медицинские изделия при повышении в моменты серьезных эпидемий предложили в Госдуме депутаты от «Единой России».

Как сообщают 26 февраля «Ведомости» со ссылкой на зампредседателя фракции в нижней палате Андрея Исаева, поправки в закон об основах охраны здоровья граждан внесут в кабинет министров уже на этой неделе, 28-го числа.

По задумке законодателей, ограничивать стоимость ряда медикаментов будут постановления правительства. Список лекарств хотят составлять в каждом конкретном случае на срок не более чем 90 дней. Меры не касаются сезонных эпидемий гриппа, речь идет о ситуациях, серьезно угрожающих обществу. В роли регулятора выступит Федеральная антимонопольная служба.

Минздрав подтвердил журналисту проработку документа. Предложения ведомства направлены в правительство. В Минпромторге, ФАС, правительстве, аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой не стали комментировать законодательную инициативу.

Ранее президент Владимир Путин предложил лишать лицензий аптеки из—за завышения цен на медицинские маски. Из-за коронавируса защитные средства в ряде случаев подорожали в 100 раз.

За минувшие сутки в Китае 52 человека умерли от пневмонии, вызываемой COVID-19. 406 человек заболели. Во всем мире от коронавируса сейчас лечатся почти 81 тыс. человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний