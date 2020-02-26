В России ограничат рост цен на лекарства и медизделия в периоды опасных эпидемий
Регулировать цены на определенные виды препаратов и медицинские изделия при повышении в моменты серьезных эпидемий предложили в Госдуме депутаты от «Единой России».
Как сообщают 26 февраля «Ведомости» со ссылкой на зампредседателя фракции в нижней палате Андрея Исаева, поправки в закон об основах охраны здоровья граждан внесут в кабинет министров уже на этой неделе, 28-го числа.
По задумке законодателей, ограничивать стоимость ряда медикаментов будут постановления правительства. Список лекарств хотят составлять в каждом конкретном случае на срок не более чем 90 дней. Меры не касаются сезонных эпидемий гриппа, речь идет о ситуациях, серьезно угрожающих обществу. В роли регулятора выступит Федеральная антимонопольная служба.
Минздрав подтвердил журналисту проработку документа. Предложения ведомства направлены в правительство. В Минпромторге, ФАС, правительстве, аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой не стали комментировать законодательную инициативу.
Ранее президент Владимир Путин предложил лишать лицензий аптеки из—за завышения цен на медицинские маски. Из-за коронавируса защитные средства в ряде случаев подорожали в 100 раз.
За минувшие сутки в Китае 52 человека умерли от пневмонии, вызываемой COVID-19. 406 человек заболели. Во всем мире от коронавируса сейчас лечатся почти 81 тыс. человек.