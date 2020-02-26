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26.02.2020 08:24
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52 человека погибли от нового коронавируса в Китае, еще 406 — инфицированы. Большинство в одной провинции — Хубэй

К утру 26 февраля в Китае зарегистрировано 52 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой COVID-19, и выявлено 406 новых заболевших. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.

Все случаи смертельного исхода за сутки - 52 - зарегистрированы в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй. Там же выявлен 401 из 406 заболевших по всей стране.

Всего с декабря в КНР погибли от коронавируса 2715 человек, зарегистрировано 78064 случаев заболевания. На среду в больницах находятся 45,6 тыс. человек, состояние более 8,7 тыс. больных оценивается как тяжелое. При этом полностью выздоровевшими считаются более 29,7 тыс. человек.

По подсчетам South China Morning Post, во всем мире инфицированы 80 967 человек. Среди азиатских стран наибольшее количество зараженных после Китая выявили в Южное Корее — 1146 человек, погибли 11. В Европе лидером по числу заболевших стала Италия (323 зараженных). Количество погибших в стране выросло до 11 человек.

Как писала «Фонтанка», Роспотребнадзор рекомендует 0россиян воздержаться от посещения Италии, Ирана и Кореи.

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Комментарии (1)

Cashmare
такое ощущение, что они там продолжают всякую гадость в рот пихать, ну прям устоять невозможно, это же вкусняяааашка
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