52 человека погибли от нового коронавируса в Китае, еще 406 — инфицированы. Большинство в одной провинции — Хубэй

К утру 26 февраля в Китае зарегистрировано 52 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой COVID-19, и выявлено 406 новых заболевших. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.



Все случаи смертельного исхода за сутки - 52 - зарегистрированы в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй. Там же выявлен 401 из 406 заболевших по всей стране.



Всего с декабря в КНР погибли от коронавируса 2715 человек, зарегистрировано 78064 случаев заболевания. На среду в больницах находятся 45,6 тыс. человек, состояние более 8,7 тыс. больных оценивается как тяжелое. При этом полностью выздоровевшими считаются более 29,7 тыс. человек.

