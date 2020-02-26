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Власть

26.02.2020 08:06
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Проверить на незаконное перемещение биологических данных россиян соцсетью MyHeritage просят в Госдуме

Делают анализ за деньги и за границей. Таковы основные претензии к сайту, на котором предлагают создать собственные семейные веб-сайты, родовые древа и искать предков у депутата Госдумы Евгения Фёдорова. Как сообщает 26 февраля RT, он направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность сбора ДНК-данных граждан России международной социальной сетью MyHeritage.

В письме народный избранник сообщает, что компания, создавшая сеть, предлагает подписчикам, в том числе и из России, на коммерческой основе дистанционно сдать анализ ДНК для того, чтобы узнать своё этническое происхождение. Материалы для теста присылаются из-за рубежа, а пользователь должен сам собрать свой биоматериал и отправить обратно в специальном конверте.

Смущает Фёдорова и то, что , как указано на сайте MyHeritage, «все анализы делаются в ведущей лаборатории в США».

В Госдуме полагают, что имеет место «трансграничная передача биометрических персональных данных граждан России на территорию иностранного государства».

Депутат просит в случае подтверждения незаконности действий соцсети, ограничить ей возможность работы с личными данными граждан России.

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Комментарии (1)

seremir
Ещё надо проверить законность письменной переписки, ибо на бумаге и конверте остаются биологические следы. Ещё — запретить посещать за рубежом врачей, парикмахерские и даже туалеты, т.к. там остаётся ужас сколько биоматериала. Селиться в гостиницах, хостелях, на квартирах или вообще где бы то ни было — ни-ни, иначе там столько следов собрать можно!... Нигде не садиться, ничего руками не трогать, не плеваться и не кашлять. Запомнили, господа депутаты? Срочно пишите новый закон о выезде за границу только в спецскафандрах!
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