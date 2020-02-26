Проверить на незаконное перемещение биологических данных россиян соцсетью MyHeritage просят в Госдуме

Делают анализ за деньги и за границей. Таковы основные претензии к сайту, на котором предлагают создать собственные семейные веб-сайты, родовые древа и искать предков у депутата Госдумы Евгения Фёдорова. Как сообщает 26 февраля RT, он направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность сбора ДНК-данных граждан России международной социальной сетью MyHeritage.



В письме народный избранник сообщает, что компания, создавшая сеть, предлагает подписчикам, в том числе и из России, на коммерческой основе дистанционно сдать анализ ДНК для того, чтобы узнать своё этническое происхождение. Материалы для теста присылаются из-за рубежа, а пользователь должен сам собрать свой биоматериал и отправить обратно в специальном конверте.

