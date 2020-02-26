Ложные крики о помощи в пруду и хватание в воде купающегося могут вскоре обойтись россиянам в сумму до 50 тысяч рублей

Совет федераций предложил внести в Кодекс об административных правонарушениях новые штрафы за нарушение правил купания и поведения у водоемов. Об этом 26 февраля пишут РИА Новости.



Сенаторы предлагают внести даже не поправки, а целую статью - «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах». В ней предусмотрены штрафы и за купание в неположенных местах, и за прыжки в воду с причалов, и даже за ложные крики о помощи.



Среди основных нарушений, за которые россиян смогут наказать рублем:

