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Власть

26.02.2020 07:40
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Ложные крики о помощи в пруду и хватание в воде купающегося могут вскоре обойтись россиянам в сумму до 50 тысяч рублей

Совет федераций предложил внести в Кодекс об административных правонарушениях новые штрафы за нарушение правил купания и поведения у водоемов. Об этом 26 февраля пишут РИА Новости.

Сенаторы предлагают внести даже не поправки, а целую статью - «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах». В ней предусмотрены штрафы и за купание в неположенных местах, и за прыжки в воду с причалов, и даже за ложные крики о помощи.

Среди основных нарушений, за которые россиян смогут наказать рублем:

  • купание в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями;
  • купание в необорудованных, незнакомых местах;
  • купание пьяным;
  • прыжки в воду с катеров, лодок и причалов;
  • брошенный возле водоемов мусор;
  • игры с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этого местах;
  • хватание в воде купающегося;

Также нельзя, по мнению представителей Совета федерации, заплывать за буйки, обозначающие место для купания, подплывать к моторным, парусным судам и весельным лодкам, приходить с собаками и другими животными, подавать крики ложной тревоги и плавать на средствах, не предназначенных для этого.

По новой статье штраф для физических лиц может составить от 500 до 2 тыс. руб., для должностных лиц 2 тыс. — 5 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей 7 тыс. — 10 тыс. руб., для юридических лиц 10 тыс. — 50 тыс. руб.

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Комментарии (5)

Андрей Иванов
О России думают
Саша Иванов
А МЧС будут штрафовать за "хватание в воде купающегося;"? Интересная у нас жизнь, каждый (или, почти каждый) день, узнаём за что мы ещё должны заплатить! Больше СФ проблем в стране не нашёл! Я так понимаю, что главная цель - наполнение бюджета любым способом, ибо именно бюджет обеспечивает "достойную зарплату" "народным" избранникам!
Litl_m
Хоть сесть на землю-то можно будет без штрафа? Или тоже, только на строго отведенную скамейку? Сенаторы забыли, что не у каждого,, как у них, есть личный отжатый пляж/выход к воде.
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