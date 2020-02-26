Ложные крики о помощи в пруду и хватание в воде купающегося могут вскоре обойтись россиянам в сумму до 50 тысяч рублей
Совет федераций предложил внести в Кодекс об административных правонарушениях новые штрафы за нарушение правил купания и поведения у водоемов. Об этом 26 февраля пишут РИА Новости.
Сенаторы предлагают внести даже не поправки, а целую статью - «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах». В ней предусмотрены штрафы и за купание в неположенных местах, и за прыжки в воду с причалов, и даже за ложные крики о помощи.
Среди основных нарушений, за которые россиян смогут наказать рублем:
- купание в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями;
- купание в необорудованных, незнакомых местах;
- купание пьяным;
- прыжки в воду с катеров, лодок и причалов;
- брошенный возле водоемов мусор;
- игры с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этого местах;
- хватание в воде купающегося;
Также нельзя, по мнению представителей Совета федерации, заплывать за буйки, обозначающие место для купания, подплывать к моторным, парусным судам и весельным лодкам, приходить с собаками и другими животными, подавать крики ложной тревоги и плавать на средствах, не предназначенных для этого.
По новой статье штраф для физических лиц может составить от 500 до 2 тыс. руб., для должностных лиц 2 тыс. — 5 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей 7 тыс. — 10 тыс. руб., для юридических лиц 10 тыс. — 50 тыс. руб.