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Общество

26.02.2020 07:34
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Гидрометцентр подсчитал катаклизмы и рассказал, где они случались чаще всего

Опасных природных явлений в России в 2019 году было меньше, чем в предыдущем, — всего 903, что составляет 75% от показателя 2018 года. За год учёные не смогли предсказать 17 опасных явлений. Об этом 26 февраля сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Гидрометцентра России.

Меньше было и опасных природных явлений, нанесших значительный ущерб экономике страны, — 346 против 465 годом ранее. Главными природными катаклизмами стали ураганы, сильные осадки, дождевые паводки и пожары. Больше всего их обрушилось на Сибирский федеральный округ (86 явлений), Дальневосточный (71 явление) и Южный (62 явления).

При этом если считать пятилетками, число катаклизмов, повлиявших на экономику, выросло. С 1996 по 2000 год этот показатель составлял 176 за год, а за последние 5 лет — 396. Причина этого, по оценке учёных, кроется в стремительном изменении климата на планете. В сентябре 2019 года Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату, а в конце года было решено разработать план адаптации страны к изменению климата.

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