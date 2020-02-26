Гидрометцентр подсчитал катаклизмы и рассказал, где они случались чаще всего

Опасных природных явлений в России в 2019 году было меньше, чем в предыдущем, — всего 903, что составляет 75% от показателя 2018 года. За год учёные не смогли предсказать 17 опасных явлений. Об этом 26 февраля сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Гидрометцентра России.



Меньше было и опасных природных явлений, нанесших значительный ущерб экономике страны, — 346 против 465 годом ранее. Главными природными катаклизмами стали ураганы, сильные осадки, дождевые паводки и пожары. Больше всего их обрушилось на Сибирский федеральный округ (86 явлений), Дальневосточный (71 явление) и Южный (62 явления).