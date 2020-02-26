Под Петербургом лишенный прав водитель выехал на встречную полосу, попал в аварию и умер

Как сообщает региональное управление ГИБДД, «Шевроле Авео» с 25-летним водителем за рулем выехал на встречную полосу трассы между посёлками Свердлова и Пороги около половины седьмого вечера. Там он врезался в «Мерседес» и «Митсубиши», до приезда медиков виновник аварии не дожил. В больницу забрали двух его пассажиров, мужчин в возрасте 20 и 33 лет. Кроме того, пострадала 51-летняя пассажирка из «японца». Все трое в состоянии средней степени тяжести.

Смертельное ДТП с участием трёх автомобилей произошло неподалёку от поселка имени Свердлова вечером 25 февраля. Виновник аварии отправил в больницу троих, сам не выжил.

Проверка документов погибшего показала, что он не должен был быть за рулем. Четыре месяца назад его лишили на полтора года водительских прав за пьяное вождение. В 2015 его штрафовали за отказ проходить освидетельствование, нарушал ПДД он даже как пешеход.

На месте аварии нет ни камер видеонаблюдения, ни освещения.