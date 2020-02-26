FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайнFONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -2
64.92р70.46р

Общество

26.02.2020 00:17
0
Печать

В очередь за «Сетью». Фигурантов в Петербурге встречают аплодисментами, СПЧ сделал заявление о пытках и ФСБ

Первое в этом году заседание по делу террористического сообщества «Сеть»  в Петербурге запомнилось зависимостью тройки судей от ФСБ и мощной поддержкой фигурантов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова.

<b class="_">Павел</b>&nbsp;<b class="_">Каравашкин</b>&nbsp;/ "<b class="_">Фонтанка</b>.<b class="_">ру</b>"

Вечером 25 февраля, когда выводили подсудимых, на площади Труда раздались дружные крики «Свободу!» и бой барабанов. Десятки человек дождались конвоя и устроили Филинкову и Бояршинову овацию.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

автор видео&nbsp;Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

автор видео&nbsp;Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Ждать этой минуты петербуржцам пришлось около шести часов. Заседание в 224-м гарнизонном военсуде назначали на 15.00, но столичная тройка судей опаздывала из Москвы. Так, во всяком случае, официально объявили. К шести вечера пыл толпы не иссяк, и многие требовали гласности. Но судьи Роман Муранов, Юрий Чепелев и Сергей Кривошеев закрылись в зале с адвокатами и прокурором, минут за пятнадцать перенесли слушание на завтрашнее утро и разошлись. Тройке подали принадлежащий ФСБ микроавтобус.

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека наконец сделал долгожданное заявление по делу «Сети». Ультимативных ноток, обещанных «Фонтанке» членом СПЧ Игорем Каляпиным, не осталось, но и конечный вариант можно считать смелым, учитывая, что Валерий Фадеев совмещает пост главы СПЧ с должностью советника Владимира Путина и называет себя человеком из администрации президента.

«Совет направил направил в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет запросы… В ходе расследования фигуранты жаловались на пытки со стороны сотрудников ФСБ, в том числе на пытки электрическим током. Члены СПЧ ознакомились с частью материалов расследования по их заявлениям и склонны полагать, что расследование могло быть проведено неэффективно», - говорится в заявлении совета. Он просит Игоря Краснова и Александра Бастрыкина «внимательно изучить материалы» проверок по заявлениям о пытках и обоснованность постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний