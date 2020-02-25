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25.02.2020 23:42
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Число зараженных коронавирусом за пределами Китая почти достигло двух с половиной тысяч

Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая достигло 2459 человек, следует из данных ежедневного отчета Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, число подтвержденных случаев в мире за пределами КНР за сутки увеличилось на 390. Случаи заражения коронавирусом за пределами Китая на данный момент зафиксированы в 33 странах. Сообщается, что всего от коронавируса за пределами КНР скончались 34 человека, причем за сутки - 11 человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.
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