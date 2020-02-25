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Общество

25.02.2020 23:19
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Помпео: США ввели санкции против компаний из России, Китая, Ирака и Турции

Госсекретарь США Майкл Помпео 25 февраля заявил о том, что Соединённые Штаты ввели санкции в отношении 13 физических и юридических лиц из России, Китая, Ирака и Турции по закону о нераспространении оружия массового поражения в Иране, Северной Кореи и Сирии (Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Act, INKSNA).

«Соединенные Штаты вводят санкции в отношении 13 юридических и физических лиц из Китая, Ирака, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении оружия массового поражения в Иране, Северной Кореи и Сирии», — говорится в заявлении.

Под санкции, в частности, попали пять юридических и физических лиц из Китая и Турции «за поддержку ракетной программы Ирана».

В заявлении Помпео не указываются, какие именно российские физические и юридические лица попали под новые санкции.

Санкции включают ограничения на участие в государственных закупках, помощь правительсва США и экспорт.

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Комментарии (2)

sektor7
Вот их прет-то. А когда Страны, люди и фирмы закончатся, что делать будут?)
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