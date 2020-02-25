Помпео: США ввели санкции против компаний из России, Китая, Ирака и Турции
Госсекретарь США Майкл Помпео 25 февраля заявил о том, что Соединённые Штаты ввели санкции в отношении 13 физических и юридических лиц из России, Китая, Ирака и Турции по закону о нераспространении оружия массового поражения в Иране, Северной Кореи и Сирии (Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Act, INKSNA).
The U.S. is imposing sanctions on 13 foreign entities and individuals in China, Iraq, Russia, and Turkey for supporting proliferation programs in Iran, North Korea, and Syria. We will continue to use all available measures to prevent #Iran from advancing its missile capabilities.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 25, 2020
«Соединенные Штаты вводят санкции в отношении 13 юридических и физических лиц из Китая, Ирака, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении оружия массового поражения в Иране, Северной Кореи и Сирии», — говорится в заявлении.
Под санкции, в частности, попали пять юридических и физических лиц из Китая и Турции «за поддержку ракетной программы Ирана».
В заявлении Помпео не указываются, какие именно российские физические и юридические лица попали под новые санкции.
Санкции включают ограничения на участие в государственных закупках, помощь правительсва США и экспорт.