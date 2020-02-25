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Общество

25.02.2020 22:36
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«Медуза»: Медведев уйдет с поста главы «Единой России», а партия сольется с ОНФ

Партия «Единая Россия» сменит название и к выборам в Госдуму объединится с «Общероссийским народным фронтом», чтобы избавиться от накопленного негатива. 

Об этом со ссылкой на источники 25 февраля сообщило издание «Медуза». При этом нынешний лидер партии Дмитрий Медведев может не войти в число руководителей обновленной структуры.

После ребрендинга партии сменится её управленческая структура. Предполагается, что вместо одного руководителя, кресло которого сейчас занимает экс-премьер правительства РФ Дмитрий Медведев, в структуре будет три сопредседателя — также, как сейчас в ОНФ. Окончательное решение об изменении структуры пока не принято.

В числе кандидатов на должности сопредседателей называются вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. В руководство также могут войти глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак, а на место председателя исполкома прочат Михаила Кузнецова, который сейчас занимает аналогичную должность в «Общерссийском народном фронте».

Объединительный съезд может состояться в ближайшие месяцы.

Об отставке с поста главы правительства Дмитрий Медведев объявил 15 января. На следующий день Владимир Путин назначил премьер-министром главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

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Комментарии (3)

sektor7
А всех можно сначала посмотреть?)
idiot
Как койки не переставляй......
Kot Piter
Хотят одним махом "слить", и Медведева, и ОНФ? =D
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