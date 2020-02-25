«Медуза»: Медведев уйдет с поста главы «Единой России», а партия сольется с ОНФ

Партия «Единая Россия» сменит название и к выборам в Госдуму объединится с «Общероссийским народным фронтом», чтобы избавиться от накопленного негатива.

Об этом со ссылкой на источники 25 февраля сообщило издание «Медуза». При этом нынешний лидер партии Дмитрий Медведев может не войти в число руководителей обновленной структуры.



После ребрендинга партии сменится её управленческая структура. Предполагается, что вместо одного руководителя, кресло которого сейчас занимает экс-премьер правительства РФ Дмитрий Медведев, в структуре будет три сопредседателя — также, как сейчас в ОНФ. Окончательное решение об изменении структуры пока не принято.