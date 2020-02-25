Задушил, распорол и утопил. Полиция задержала петербуржца, подозреваемого в убийстве матери

Житель Петербурга дал показания вечером 25 февраля как подозреваемый в убийстве матери. От тела он избавился год назад и тут же заявил о пропаже.

Как сообщает 47News, следствие видит картину следующим образом: в конце зимы 2019 года 37-летний петербуржец, живущий в Красносельском районе города, после ссоры накинул своей матери на шею кабель и родительницу задушил. Способ замести следы якобы нашёл в интернете, там знатоки подсказали, что прежде чем тело утопить, лучше его разрезать. Кабель сжёг, труп увёз, следует из материалов дела, на берег Ижоры вблизи посёлка Вайялово, там и утопил. Нашли женщину 1 марта 2019 года, но с заявлением о пропаже события сперва не сопоставили.