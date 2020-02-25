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Происшествия

25.02.2020 19:58
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В Москве сотрудника прокуратуры уличили во взятке. Нарушение миграционного законодательства оценили в миллион

Старший помощник Нагатинского межрайонного прокурора Москвы задержан по уголовному делу о взятке в особо крупном размере. Об этом 25 февраля сообщает столичный Следственный комитет.

Следствие полагает, что в феврале этого года сотрудник прокуратуры якобы уговорил генерального директора одной из компаний передать ему 1 200 000 рублей, а взамен пообещал не привлекать бизнесмена к административной ответственности за нарушение трудового и миграционного законодательства. Как следует из материалов дела, в этом ему помогал посредник.

Помощника прокурора и предполагаемого посредника задержали 21 февраля следователи ГСУ СК по Москве совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности и службы собственной безопасности прокуратуры. В настоящее время с ними проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова суд в Красноярске арестовал на два месяца. Его подозревают в получении взятки в размере 500 тысяч рублей за покровительство.

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Комментарии (1)

Петр Петров
Ух ты, какая невидаль!!
Что там с семьей чаек? Мигрировали
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