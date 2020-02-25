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Финансы

25.02.2020 19:30
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Индексы Московской биржи рухнули на новостях о коронавирусе

Индексы Московской биржи 25 февраля рухнули на фоне новостей о распространении нового коронавируса в мире.

Индекс РТС в ходе торгов Московской биржи опустился на 5,16% — до 1446,11 пунктов, свидетельствуют данные торгов на 18:50 мск. Таким образом, индекс РТС оказался ниже 1450 пунктов впервые с 10 декабря 2019 года. 

Индекс Мосбиржи снизился на 3,33% — до 3002,68 пункта.

В мире патоген выявили у 79 331 человека, умерли 2702 пациента. Вирус добрался до замминистра здравоохранения Ирана, зафиксированы случаи болезни на Канарских островах и в Каталонии.

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Комментарии (4)

Cashmare
Экономика держится на соплях. Теперь во всех смыслах.
Петр Петров
Еще один повод поползать в карманах населения!
Suricata
Как что то может рухнуть "на новостях"? Безграмотные вы писаки.
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