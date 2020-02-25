Россиянам дадут возможность бесплатно переводить деньги с карты на карту

Банк России сообщил о том, что вернет нулевой тариф в собственной системе быстрых платежей (СБП) с апреля 2020 года.



«Это позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам — физическим лицам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам», — сообщает 25 февраля пресс-служба ЦБ РФ.

При этом регулятор обещает мониторить комиссии банков за переводы, и если их начнут завышать — установить верхний предел.

С помощью системы от ЦБ люди могут переводить друг другу деньги по номеру мобильного телефона, вне зависимости от того, в каком из банков — участников системы открыты счета отправителя и получателя. Ранее крупный ретейл грозил бойкотом разработки Банка России из-за тарифов. Не спешил с переходом и Сбербанк.