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Финансы

25.02.2020 18:56
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Россиянам дадут возможность бесплатно переводить деньги с карты на карту

Банк России сообщил о том, что вернет нулевой тариф в собственной системе быстрых платежей (СБП) с апреля 2020 года.

«Это позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам — физическим лицам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам», — сообщает 25 февраля пресс-служба ЦБ РФ.

При этом регулятор обещает мониторить комиссии банков за переводы, и если их начнут завышать — установить верхний предел.

С помощью системы от ЦБ люди могут переводить друг другу деньги по номеру мобильного телефона, вне зависимости от того, в каком из банков — участников системы открыты счета отправителя и получателя. Ранее крупный ретейл грозил бойкотом разработки Банка России из-за тарифов. Не спешил с переходом и Сбербанк.

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Комментарии (1)

Antivse
В сверхновой экономической реальности лучше забыть про переводы, карты, банки, счета и т.д. иначе выдоят полностью еще и должен останешься...
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