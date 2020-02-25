КАМАЗ может сократить рабочую неделю из-за коронавируса

Российский производитель грузовых автомобилей КАМАЗ может с конца апреля сократить рабочую неделю на заводе. Такое решение связано со снижением поставок из Китая из-за коронавируса.
Как сообщает 25 февраля корпоративное издание «Вести КАМАЗа», руководство компании издало приказ о возможном переходе сотрудников на неполную рабочую неделю с 20 апреля в связи со снижением объема поставок китайских комплектующих и сырья. Последнее вызвано обострением эпидемиологической обстановки в Китае: на заводах в Поднебесной действует карантин из-за коронавируса.
В ПАО «КАМАЗ» изданию пояснили, что приказ был издан для подстраховки на случай перебоев в поставках комплектующих. Такие приказы обычно издаются «в сложные для компании моменты», чтобы избежать незапланированных простоев производства, и, «как правило, бывают аннулированы до наступления срока их исполнения», отметили в компании.
Автопроизводитель уточнил, что КАМАЗ полностью обеспечен комплектующими для автомобилей на март, а поставки на апрель «пока не подтверждают европейские партнеры», передает РБК.
Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин еще в конце января допускал возможность сокращения производства автомобилей из-за вспышки коронавируса. В компании создали штаб по оперативному реагированию на экономические последствия эпидемии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни является новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.