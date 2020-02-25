КАМАЗ может сократить рабочую неделю из-за коронавируса

Российский производитель грузовых автомобилей КАМАЗ может с конца апреля сократить рабочую неделю на заводе. Такое решение связано со снижением поставок из Китая из-за коронавируса.



Как сообщает 25 февраля корпоративное издание «Вести КАМАЗа», руководство компании издало приказ о возможном переходе сотрудников на неполную рабочую неделю с 20 апреля в связи со снижением объема поставок китайских комплектующих и сырья. Последнее вызвано обострением эпидемиологической обстановки в Китае: на заводах в Поднебесной действует карантин из-за коронавируса.