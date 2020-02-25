FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайнFONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
64.30р69.42р

Авто

25.02.2020 18:29
0
Печать

КАМАЗ может сократить рабочую неделю из-за коронавируса

Российский производитель грузовых автомобилей КАМАЗ может с конца апреля сократить рабочую неделю на заводе. Такое решение связано со снижением поставок из Китая из-за коронавируса.

Как сообщает 25 февраля корпоративное издание «Вести КАМАЗа», руководство компании издало приказ о возможном переходе сотрудников на неполную рабочую неделю с 20 апреля в связи со снижением объема поставок китайских комплектующих и сырья. Последнее вызвано обострением эпидемиологической обстановки в Китае: на заводах в Поднебесной действует карантин из-за коронавируса.

В ПАО «КАМАЗ» изданию пояснили, что приказ был издан для подстраховки на случай перебоев в поставках комплектующих. Такие приказы обычно издаются «в сложные для компании моменты», чтобы избежать незапланированных простоев производства, и, «как правило, бывают аннулированы до наступления срока их исполнения», отметили в компании.

Автопроизводитель уточнил, что КАМАЗ полностью обеспечен комплектующими для автомобилей на март, а поставки на апрель «пока не подтверждают европейские партнеры», передает РБК.

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин еще в конце января допускал возможность сокращения производства автомобилей из-за вспышки коронавируса. В компании создали штаб по оперативному реагированию на экономические последствия эпидемии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни является новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний