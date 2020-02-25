Петербуржец, стрелявший по машинам на Лиговском, промахнулся мимо уголовного дела

Празднование Дня защитника Отечества со стрельбой и погромом в центре Петербурга полиция сочла мелким хулиганством. Нарушителя общественного спокойствия поздравили протоколом.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 25 февраля, 34-летнего петербуржца, который отметился погромом в магазине на Лиговском проспекте и картинной пальбой посреди проезжей части, привлекли к административной ответственности.

Его похождения в ночь на 24 февраля уложили в протокол о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП) с перспективой штрафа до тысячи рублей или ареста на срок до 15 суток. От проезжавших и припаркованных автомобилей мужчина отстреливался предположительно из газового пистолета. Разоружиться он успел до того, как попал в руки полицейских, однако пистолет зафиксировал видеорегистратор. Сотрудники ДПС усмирили нетрезвого дебошира наручниками. Владелец магазина не стал писать заявление.