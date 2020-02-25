Реконструкция Лиговского путепровода на четыре месяца оставит водителям по одной полосе на участке Таллинского шоссе
Расширение Лиговского путепровода в Петербурге может потребовать ограничить движение на участке Таллинского шоссе от дома № 155 до Полежаевского проезда. Схема организации дорожного движения, согласно которой с марта по июль у водителей останется по одной полосе движения в каждую сторону, находится на рассмотрении в органах власти.
Об этом 25 февраля «Фонтанке» рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), который является заказчиком реконструкции путепровода. Как подчеркнули в ведомстве, схема еще не согласована, поэтому рано говорить о точных датах ограничения, предположительно они начнут действовать с первых дней марта.
«В настоящий момент генеральная подрядная организация ООО «СК «Орион плюс» выполняет работы по разработке котлована вдоль Таллинского шоссе, сборке металлоконструкций пролетного строения. Все необходимые на данный момент работы в соответствии с графиком выполняют 52 специалиста и 16 единиц техники. В ближайшее время планируется наращивание темпов производства работ и увеличение количества задействованных сотрудников и оборудования. Продолжаются плановые работы по выносу сетей связи и электроснабжения в рамках реконструкции Лиговского путепровода», – рассказали в КРТИ.
Срок окончания реконструкции Лиговского путепровода не меняется – работы должны быть закончены не позднее 30.10.2021. Работы на переправе возобновились в январе 2020 года с приходом нового подрядчика, компании «Орион плюс». Ей достался на 8% готовый Лиговский путепровод. За завершение работ компания получит 3,89 млрд рублей.
Осенью 2019 года Смольный расторг соглашение с прежним подрядчиком, ЗАО «Пилон». «Фонтанка» подробно рассказывала историю некогда крупнейшей мостостроительной организации, которую еще в августе 2019 года собирался поддерживать губернатор Петербурга Александр Беглов. В настоящее время «Пилон» находится под наблюдением в рамках иска от налоговой инспекции.