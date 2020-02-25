Расширение Лиговского путепровода в Петербурге может потребовать ограничить движение на участке Таллинского шоссе от дома № 155 до Полежаевского проезда. Схема организации дорожного движения, согласно которой с марта по июль у водителей останется по одной полосе движения в каждую сторону, находится на рассмотрении в органах власти.

Об этом 25 февраля «Фонтанке» рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), который является заказчиком реконструкции путепровода. Как подчеркнули в ведомстве, схема еще не согласована, поэтому рано говорить о точных датах ограничения, предположительно они начнут действовать с первых дней марта.

