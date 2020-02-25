В перерыве баскетбольного матча 84-летняя американка случайно выиграла автомобиль
В перерыве заурядного баскетбольного матча между командами университетов Миссисипи и Алабамы 84-летняя Мери Энн Уэйкфилд удачно послала мячик для гольфа в лузу через всю 30-метровую площадку. Незамысловатое развлечение для публики во время отдыха спортсменов обернулось для старушки выигрышем нового седана Nissan Altima.
Выигрыш миссис Уэйкфилд, впрочем, не помог ее любимой команде Ole Miss университета Миссиссипи, пишет The Loop. Они проиграли со счетом 78:103 и теперь занимают третью строчку снизу в таблице в Юго-Восточном дивизионе студенческого чемпионата. Так что в этот вечер основные аплодисменты достались меткой бабушке Уэйкфилд. Удар получился мастерский. Любой, кто сможет с одного удара попасть в лузу, которая чуть больше самого мяча, достоин высокой награды, считает издание.
LEGEND! 84-year-old Mary Ann Wakefield sunk this 94-foot putt to win a new car 👏— SportsCenter (@SportsCenter) February 23, 2020
(via @OleMissMBB) pic.twitter.com/Rkq2GDD8yk
Такие конкурсы для зрителей проводятся на баскетбольных матчах регулярно и напоминают лотерею, рассчитанную больше на везение, чем испытание мастерства. В тот же день в перерыве другого матча студент университета Монтаны Джо Томпсон броском через всю площадку попал в кольцо и получил приз в 11 111 долларов.
AND THE CROWD GOES WILD! Shoutout to @montanastate student Joe Thompson for sinking a FULLLLLLLLL court shot at halftime of today's Montana State vs UM rivalry game for $11,111! #GoCatsGo #SCTop10 @MTRibandChop pic.twitter.com/QW39QEJEXH— Montana State Bobcats (@MSUBobcats) February 23, 2020