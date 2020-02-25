В перерыве заурядного баскетбольного матча между командами университетов Миссисипи и Алабамы 84-летняя Мери Энн Уэйкфилд удачно послала мячик для гольфа в лузу через всю 30-метровую площадку. Незамысловатое развлечение для публики во время отдыха спортсменов обернулось для старушки выигрышем нового седана Nissan Altima.



Выигрыш миссис Уэйкфилд, впрочем, не помог ее любимой команде Ole Miss университета Миссиссипи, пишет The Loop. Они проиграли со счетом 78:103 и теперь занимают третью строчку снизу в таблице в Юго-Восточном дивизионе студенческого чемпионата. Так что в этот вечер основные аплодисменты достались меткой бабушке Уэйкфилд. Удар получился мастерский. Любой, кто сможет с одного удара попасть в лузу, которая чуть больше самого мяча, достоин высокой награды, считает издание.