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Авто

25.02.2020 23:08
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В перерыве баскетбольного матча 84-летняя американка случайно выиграла автомобиль

В перерыве заурядного баскетбольного матча между командами университетов Миссисипи и Алабамы 84-летняя Мери Энн Уэйкфилд удачно послала мячик для гольфа в лузу через всю 30-метровую площадку. Незамысловатое развлечение для публики во время отдыха спортсменов обернулось для старушки выигрышем нового седана Nissan Altima.

Выигрыш миссис Уэйкфилд, впрочем, не помог ее любимой команде Ole Miss университета Миссиссипи, пишет The Loop. Они проиграли со счетом 78:103 и теперь занимают третью строчку снизу в таблице в Юго-Восточном дивизионе студенческого чемпионата. Так что в этот вечер основные аплодисменты достались меткой бабушке Уэйкфилд. Удар получился мастерский. Любой, кто сможет с одного удара попасть в лузу, которая чуть больше самого мяча, достоин высокой награды, считает издание.

Такие конкурсы для зрителей проводятся на баскетбольных матчах регулярно и напоминают лотерею, рассчитанную больше на везение, чем испытание мастерства. В тот же день в перерыве другого матча студент университета Монтаны Джо Томпсон броском через всю площадку попал в кольцо и получил приз в 11 111 долларов.

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Комментарии (1)

вит_5e4ce9f51d7c1
Везёт всё-таки сильнейшим. Или счастливым.
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