Проверкой техники безопасности занимаются в поисково-спасательной службе после того, как в гости наведались школьники из Приморского района Петербурга. Одна из учениц оказалась на пути отскочившего железного прута.



Подробностями выездного занятия для учащихся школы №400 с «Фонтанкой» 25 февраля поделился отец шестиклассницы. По его словам, в прошлую пятницу она вместе с одноклассниками побывала на центральной спасательной станции ПСС на Приморском проспекте, где чудом не получила по голове.

Камера запечатлела, как один из сотрудников демонстрирует сгрудившимся вокруг детям лёгкость обращения с аккумуляторным инструментом. Таким, например, можно деблокировать пострадавшего из автомобиля. Спасатель для примера пережимает металлический прут, но не рассчитывает траекторию полёта «откусанной» части.