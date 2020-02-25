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Происшествия

25.02.2020 20:10
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«Ты понимаешь, что могло случиться?». Петербуржец показал, как под присмотром спасателей школьница увернулась от куска металла

Проверкой техники безопасности занимаются в поисково-спасательной службе после того, как в гости наведались школьники из Приморского района Петербурга. Одна из учениц оказалась на пути отскочившего железного прута.

Подробностями выездного занятия для учащихся школы №400 с «Фонтанкой» 25 февраля поделился отец шестиклассницы. По его словам, в прошлую пятницу она вместе с одноклассниками побывала на центральной спасательной станции ПСС на Приморском проспекте, где чудом не получила по голове.

Камера запечатлела, как один из сотрудников демонстрирует сгрудившимся вокруг детям лёгкость обращения с аккумуляторным инструментом. Таким, например, можно деблокировать пострадавшего из автомобиля. Спасатель для примера пережимает металлический прут, но не рассчитывает траекторию полёта «откусанной» части.

«Отлетает кусок и пролетает над головой моей дочери. Укрывшись руками, ребёнок едва избегает удара, - рассказывает Дмитрий. - Я ей вечером говорю: ты понимаешь, что могло случиться?».

На записи девочка, не теряя присутствия духа, продолжает интересоваться работой инструмента, но родителей происшествие равнодушными не оставило. По словам отца, он готовит заявление о халатном отношении к безопасности.

Для руководства ПСС случившееся также не осталось незамеченным. Как сообщил «Фонтанке» начальник службы Юрий Данчук, уже проводится внутренняя проверка. Меры будут приняты по её результатам. Сам он видео уже оценил: «Это явное нарушение. Я это вижу как профессиональный спасатель и как руководитель».

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Юристы|Адвокаты OzimokGroup/Дмитрий&nbsp;

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Комментарии (2)

Chinalove
Ну почему? Это и интересно, и важно! Другое дело, что бардак везде, и этот мчс-ник не спасатель, а пустое место...
Владимир Иванов
Совсем уже одурели от своей "важности". Зачем вообще всё это нужно было детям показывать? Этой девочке лет 8-9. Она никогда не будет болгаркой резать арматуру. Зачем?!!!
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