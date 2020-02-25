«Ты понимаешь, что могло случиться?». Петербуржец показал, как под присмотром спасателей школьница увернулась от куска металла
Проверкой техники безопасности занимаются в поисково-спасательной службе после того, как в гости наведались школьники из Приморского района Петербурга. Одна из учениц оказалась на пути отскочившего железного прута.
Подробностями выездного занятия для учащихся школы №400 с «Фонтанкой» 25 февраля поделился отец шестиклассницы. По его словам, в прошлую пятницу она вместе с одноклассниками побывала на центральной спасательной станции ПСС на Приморском проспекте, где чудом не получила по голове.
Камера запечатлела, как один из сотрудников демонстрирует сгрудившимся вокруг детям лёгкость обращения с аккумуляторным инструментом. Таким, например, можно деблокировать пострадавшего из автомобиля. Спасатель для примера пережимает металлический прут, но не рассчитывает траекторию полёта «откусанной» части.
«Отлетает кусок и пролетает над головой моей дочери. Укрывшись руками, ребёнок едва избегает удара, - рассказывает Дмитрий. - Я ей вечером говорю: ты понимаешь, что могло случиться?».
На записи девочка, не теряя присутствия духа, продолжает интересоваться работой инструмента, но родителей происшествие равнодушными не оставило. По словам отца, он готовит заявление о халатном отношении к безопасности.
Для руководства ПСС случившееся также не осталось незамеченным. Как сообщил «Фонтанке» начальник службы Юрий Данчук, уже проводится внутренняя проверка. Меры будут приняты по её результатам. Сам он видео уже оценил: «Это явное нарушение. Я это вижу как профессиональный спасатель и как руководитель».
<a href="https://vk.com/lawyersgroup" target="_blank" class="_">vk.com/lawyersgroup</a>
Юристы|Адвокаты OzimokGroup/Дмитрий