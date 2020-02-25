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Бизнес

25.02.2020 17:13
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Россия назначила торгпреда на Украине, впервые после Евромайдана

Торговым представителем России на Украине назначен Андрей Бабко, который до этого времени занимал должность российского торгпреда в Армении.

Соответствующее распоряжение правительства РФ 25 февраля опубликовано на официальном портале правовой информации.

Отметим, что должность торгового представителя России на Украине была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред, Сергей Иванов, вышел на пенсию. С тех пор обязанности торгового представителя исполнял Сергей Соломин.

После госпереворота на Украине 21 февраля 2014 года (также известного как Евромайдан)  новые киевские власти практически прекратили торговые связи с РФ, вводя санкции после вхождения Крыма  и Севастополя в состав России и начала боевых действий в Донбассе.

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