Россия назначила торгпреда на Украине, впервые после Евромайдана

Торговым представителем России на Украине назначен Андрей Бабко, который до этого времени занимал должность российского торгпреда в Армении.



Соответствующее распоряжение правительства РФ 25 февраля опубликовано на официальном портале правовой информации.



Отметим, что должность торгового представителя России на Украине была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред, Сергей Иванов, вышел на пенсию. С тех пор обязанности торгового представителя исполнял Сергей Соломин.



После госпереворота на Украине 21 февраля 2014 года (также известного как Евромайдан) новые киевские власти практически прекратили торговые связи с РФ, вводя санкции после вхождения Крыма и Севастополя в состав России и начала боевых действий в Донбассе.

