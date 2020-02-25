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Город

25.02.2020 17:08
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К Колпино пойдет велодорожка – она станет частью нового подъезда

Санкт-Петербург и Ленинградская область договорились о реконструкции подъезда к городу Колпино от Московского шоссе (федеральная трасса М-10 «Россия») через поселок имени Тельмана до Оборонной улицы. Работы по проектированию заказывает ГКУ «Ленавтодор», сообщили «Фонтанке» 25 февраля в пресс-службе дорожного комитета Ленинградской области.

После реконструкции дорога станет четырёхполосной, с искусственным освещением и разделителем ограждения, с велодорожкой и тротуарами. Первый на очереди – участок в черте посёлка имени Тельмана от Оборонной улицы, затем – от поселка до Московского шоссе. Перекрёсток с Московским шоссе планируется модернизировать с целью увеличения пропускной способности.

Интенсивность движения транспорта на участке примыкания дороги к Оборонной улице составляет почти 20 тысяч машин за 12 часов. Обсуждение предпроектных вариантов реконструкции дороги прошло в январе

Скриншот с «Яндекс.Карт»
Скриншот с «Яндекс.Карт»

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Комментарии (1)

Kot Piter
Ну что за бред, "тянуть" дорогу к Колпино ЧЕРЕЗ посёлок?! Почему не рядом с посёлком?
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