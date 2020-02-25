Санкт-Петербург и Ленинградская область договорились о реконструкции подъезда к городу Колпино от Московского шоссе (федеральная трасса М-10 «Россия») через поселок имени Тельмана до Оборонной улицы. Работы по проектированию заказывает ГКУ «Ленавтодор», сообщили «Фонтанке» 25 февраля в пресс-службе дорожного комитета Ленинградской области.



После реконструкции дорога станет четырёхполосной, с искусственным освещением и разделителем ограждения, с велодорожкой и тротуарами. Первый на очереди – участок в черте посёлка имени Тельмана от Оборонной улицы, затем – от поселка до Московского шоссе. Перекрёсток с Московским шоссе планируется модернизировать с целью увеличения пропускной способности.