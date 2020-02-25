Коронавирус может повлиять на схему поставок «Ленты». Но дефицита ретейлер не ждет
Ограничения на перемещение товаров и услуг из-за эпидемии коронавируса могут повлиять на цепочку поставок продуктовой сети «Лента». Такое заявление содержится в финансовой отчетности ретейлера по МСФО за 2019 год.
В пресс-службе компании сообщили, что пока рано оценивать, как именно ограничения скажутся на логистических цепочках. «Мы указали в финансовой отчётности, что возможно влияние. Пока дефицита нет, основные поставки были до эпидемии», — уточнили в «Ленте».
По данным финансовой отчетности, в 2019 году выручка «Ленты» выросла на 1%, до 417,5 млрд рублей. Чистый убыток составил 2,1 млрд рублей против 11,7 млрд рублей чистой прибыли годом ранее.
«Слабые макроэкономические показатели, агрессивная конкуренция и растущая промо-активность в сочетании с нашими собственными упущениями в работе с непродовольственным ассортиментом оказали влияние на нашу рентабельность», — сообщил генеральный директор «Ленты» Герман Тинга.
В минус компанию увела также переоценка стоимости активов. Компания признала разовый не денежный убыток от обесценивания на сумму около 11,8 млрд рублей в 2019 году, отмечает компания.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни является новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.