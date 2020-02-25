Коронавирус может повлиять на схему поставок «Ленты». Но дефицита ретейлер не ждет

Ограничения на перемещение товаров и услуг из-за эпидемии коронавируса могут повлиять на цепочку поставок продуктовой сети «Лента». Такое заявление содержится в финансовой отчетности ретейлера по МСФО за 2019 год.



В пресс-службе компании сообщили, что пока рано оценивать, как именно ограничения скажутся на логистических цепочках. «Мы указали в финансовой отчётности, что возможно влияние. Пока дефицита нет, основные поставки были до эпидемии», — уточнили в «Ленте».

По данным финансовой отчетности, в 2019 году выручка «Ленты» выросла на 1%, до 417,5 млрд рублей. Чистый убыток составил 2,1 млрд рублей против 11,7 млрд рублей чистой прибыли годом ранее.