Ленобласть решила избавиться от акций ФК «Зенит». Выручить надеются 2 млн рублей

Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом распорядился приватизировать 50 акций петербургского футбольного клуба «Зенит». В приоритете на покупку — держатели акций.

Об этом 25 февраля сообщает 47News со ссылкой на распоряжение председателя комитета. Продать планируют 50 обыкновенных именных акций, цена им — 2 миллиона 6 тысяч 194 рубля, соответственно каждая стоит чуть больше 40 тысяч.

Акции в первую очередь предложат тем, у кого они уже есть, и самому АО «Зенит». Если их предложение не заинтересует, лот уйдет на аукцион.