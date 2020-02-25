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Спорт

25.02.2020 16:45
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Ленобласть решила избавиться от акций ФК «Зенит». Выручить надеются 2 млн рублей

Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом распорядился приватизировать 50 акций петербургского футбольного клуба «Зенит». В приоритете на покупку — держатели акций.

Об этом 25 февраля сообщает 47News со ссылкой на распоряжение председателя комитета. Продать планируют 50 обыкновенных именных акций, цена им — 2 миллиона 6 тысяч 194 рубля, соответственно каждая стоит чуть больше 40 тысяч.

Акции в первую очередь предложат тем, у кого они уже есть, и самому АО «Зенит». Если их предложение не заинтересует, лот уйдет на аукцион.

По данным СПАРК, 51,01% акций клуба принадлежат Газпромбанку, 25,01% — у «Газпром трансгаза». Областной комитет, который ведает всеми активами региона, в настоящее время имеет долю в 0,21% и продает не все. В казне останется примерно 40 акций.

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