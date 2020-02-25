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Происшествия

25.02.2020 16:34
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На юге КАД растёт пробка: на вантовом мосту столкнулись легковушки, люди вышли на дорогу

Многокилометровая пробка выросла на внешнем кольце КАД перед Большим Обуховским (вантовым) мостом через Неву из-за ДТП днём 25 февраля.

Судя по фото в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на мосту столкнулись три легковые машины. Видимо, обошлось без тяжёлых травм. По данным «Яндекс.Карт», пробка превышает 4,5 километра.

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Люди вышли из автомобилей на проезжую часть, хотя в случае ДТП рекомендуется уходить за отбойник – во избежание наезда. Как раз неподалёку, у развязки с Софийской улицей, 23 февраля столкнулись три автомобиля в два приёма: последний сбил юношу, вышедшего на дорогу после первого ДТП

А на самом вантовом мосту 21 февраля случилась авария как в страшном кино. Фура выехала с заправки против движения и так мчала несколько километров, распугивая встречных водителей, – в соцсетях было много видео. В итоге кто-то всё-таки не смог увернуться, и фура, раскидав легковушки, ушла в отбойник – этот момент тоже снял на видео автомобилист, ехавший по другому кольцу. 

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