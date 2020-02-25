Две цели: Мишустин рассказал, чем займется новое правительство России

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал про две ключевые задачи, на которые направит усилия сформированное правительство.



«Это, соответственно, повышение доходов людей и увеличение темпов экономического роста, что позволит получить широкий эффект и по другим направлениям — в образовании, науке, инновациях, социальной сфере, ну и конечно, в бизнесе», — цитирует главу правительства РИА Новости 25 февраля.

Напомним, что экс-премьер Дмитрий Медведев объявил об уходе и отставке правительства 15 января, после ежегодного послания президента Федеральному собранию. Новым председателем правительства стал экс-глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Сразу после назначения Мишустина премьером в прессе появилась информация о том, что его жена заработала за последние девять лет 790 млн рублей.