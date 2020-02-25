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25.02.2020 16:56
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«Шарманщика затолкали в тесный мешок». Куклы погибшей при теракте в метро петербурженки нашли на улице под лавкой

Спустя неделю после нападения вандалов на библиотеку в Выборгском районе Петербурга были найдены пропавшие куклы, автором которых является погибшая при теракте в метро Ирина Медянцева.

Как 25 февраля «Фонтанке» рассказала её дочь Алёна, шарманщика и велосипедиста сегодня принесли в библиотеку мужчина и женщина. По словам горожан, мешок с куклами они нашли под лавкой у 145-го дома на проспекте Просвещения, неподалёку от библиотеки имени Внукова.

«Шарманщика затолкали в тесный мешок, поэтому он несколько взъерошен. Так все чистое и более-менее целое», — отметила заведующая библиотекой Галина Голубева.

Следов пребывания на улице на куклах нет, скорее всего, они находились в помещении. В библиотеке предполагают, что вернули творения после резонанса в СМИ.

В ночь на 19 февраля неизвестные разбили кирпичом витрину библиотеки имени Внукова. Неизвестные забрали всех выставленных кукол, среди которых оказались и работы погибшей при теракте в метро Петербурга.

Автор фото Алёна Медянцева
Автор фото Алёна Медянцева

Напомним, во время взрыва в петербургском метро 3 апреля 2017 года Алена Медянцева потеряла маму. Ирина Медянцева, талантливый кукольный мастер, умерла от тяжёлых травм в машине скорой помощи. Алёна также серьёзно пострадала — попала в реанимацию Мариинской больницы с травмой ноги.

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