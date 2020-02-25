Спустя неделю после нападения вандалов на библиотеку в Выборгском районе Петербурга были найдены пропавшие куклы, автором которых является погибшая при теракте в метро Ирина Медянцева.

Как 25 февраля «Фонтанке» рассказала её дочь Алёна, шарманщика и велосипедиста сегодня принесли в библиотеку мужчина и женщина. По словам горожан, мешок с куклами они нашли под лавкой у 145-го дома на проспекте Просвещения, неподалёку от библиотеки имени Внукова.

«Шарманщика затолкали в тесный мешок, поэтому он несколько взъерошен. Так все чистое и более-менее целое», — отметила заведующая библиотекой Галина Голубева.